Kreis (uw). Mit dem Ziel, die individuelle Förderung von Schülern zu verbessern, bietet das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW gemeinsam mit der Bertelsmann-Stiftung den Schulen mit Sekundarstufe I im Rheinisch-Bergischen Kreis und Leverkusen ab dem kommenden Schuljahr ein neues Fortbildungsprogramm an.

Dieses NRW-Landesprojekt "Vielfalt fördern - Kinder und Jugendliche in ihrer Vielfalt fördern - Unterricht fokussiert auf indviduelle Förderung weiterentwickeln" möchte Schulen fit machen für einen besseren Umgang mit heterogenen Klassen. In einer geneinsamen Informationsveranstaltung des Rheinisch-Bergischen Kreises und der Stadt Leverkusen wurden Einzelheiten dieses Angebots interessierten Schulen vorgestellt.

So freute sich Schulamtsdirektorin und Leiterin des Kompetenzteams für Leverkusen, Rheinisch-Bergischer Kreis und Oberbergischer Kreis Uschi Resch, mit über 100 Besuchern über eine sehr gute Resonanz auf die Einladung zu dieser ersten Informationsveranstaltung. "Mit 31 Schulen bekunden hier heute 70 Prozent aller Schulen mit Sekundarstufe I aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis und Leverkusen ihr Interesse an diesem über zwei Jahre laufenden Fortbildungsangebot" betonte Resch bei ihrer Begrüßung der Gäste.

Ab dem Schuljahr 2017/18 kann "Vielfalt fördern" Motto in Schulen mit einer Sekundarstufe I im Rheinisch-Bergischen Kreis und Leverkusen werden. Das Projekt hat offensichtlich das Interesse bei zahlreichen Schulen geweckt. Die mit diesem Projekt verbundene zweijährige Fortbildung für Lehrerkollegien soll dazu beitragen, Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit und die Leistungsfähigkeit des Schulsystems in NRW zu verbessern.

Interessierte Schulen haben nun bis zum Jahresende Zeit, bei den jeweiligen Bildungsbüros ihr Interesse an einer Teilnahme zu bekunden. Danach folgen Orientierungsworkshops an den Schulen, bevor Schul- und Lehrerkonferenzen bis Juni kommenden Jahres Beschlüsse über eine endgültige Teilnahme an "Vielfalt fördern" treffen müssen.