Fröhliche Gesichter beim Landmarkt

sr. Eckenhagen. Am Wochenende tummelten sich zahlreiche Besucher im Ortskern von Eckenhagen auf den Pflastersteingässchen rund um das historische Bauernhofmuseum. Strohballen, Grünkohl, Kürbisse und Maisgebinde verliehen dem von der Kurverwaltung Reichshof veranstalteten ländlichen Markt einen herbstlichen Anstrich.

Gestrickte Socken, gefilzte Hüte, Schals und Schmuck in allen Variationen, edle Pralinen und eine Vielfalt an Gewürzen sowie Dekorationen für Heim, Haus und Garten aus Holz, Metall, Keramik und Wolle, nostalgische Wäsche, aufwändige Blumengestecke, Bilder und vieles andere mehr ließ so manchen Besucher verweilen und staunen.

Dazu gab es jede Menge regionaler Köstlichkeiten und unterhaltsame Live-Musik. Ob Fleisch und Würstchen vom Grill oder Kuchen, für jeden ließ sich etwas finden. Bei ungewohnt sommerlichen Temperaturen um 25 Grad genossen die meisten auf den aufgestellten Bänken im Freien einen herrlichen Herbsttag. Es war die zweite Auflage des "Eckenhääner Landmarktes" mit Unterhaltung für Groß und Klein.

Auch das Bauernhofmuseum war am Sonntag geöffnet. Mit über 4.000 Ausstellungsstücken gingen zahlreiche Gäste auf eine Reise in die "gute alte Zeit".