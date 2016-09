wr. Lindlar. "Das ist ein gute Nachricht für die Risikovorsorge in den Schulen und den Sporthallen der Gemeinde", betonte Lindlars Bürgermeister Dr. Georg Ludwig. Gemeinsam mit Schulamts-Chefin Ingrid Neumann konnte er im Lindlarer Rathaus 13 neue Defibrillatoren an Schulleiter und Hausmeister übergeben. Immer wieder liest und hört man, dass Menschen mit Hilfe eines Defibrillators aus einer lebensbedrohlichen Situation gerettet werden konnten. Automatisierte externe Defibrillatoren (AEG), auch Laiendefibrillatoren genannt, können durch gezielte Stromstöße Herzrhythmusstörungen unterbrechen und damit den Herztod verhindern. Beim selbsterklärenden AED müssen zwei Elektroden am Brustkorb des Betroffenen angebracht werden. An welchen Stellen diese platziert werden und wie der Patient vorzubereiten ist, erklärt das AED.

Ulrich Güth, Schulleiter des Gymnasiums Lindlar, hatte angeregt, die AED zu beschaffen. Grund war ein konkreter Bedarf an seiner Schule. In Lindlar sind die Schockgeber schon zweimal zum Einsatz gekommen und konnten Leben retten, so der Bürgermeister. Rund 16.000 Euro kosten die 13 neuen Geräte und mit ihnen sind jetzt 16 öffentliche Orte mit den Lebensrettern ausgestattet Die fachliche Einweisung in den Hallen für die Übungsleiter und Sportvereine übernimmt das Deutsche Rote Kreuz. DRK-Geschäftsführer Rolf Braun erinnerte, dass das Entscheidende bei der Hilfe die Herz-Druck-Massage ist, "Fehler kann man allerdings nur machen, wenn man nichts macht". Die Fortbildung solle dabei vor allem die Hemmschwelle vieler Ersthelfer abbauen. Die neuen AED geben für die Wiederbelebung ebenfalls automatische Anweisungen.

Ein Taktgeber zeigt Ersthelfern, in welchem Rhythmus sie drücken müssen. Eine Maske für eine hygienische Mund-zu-Mund-Beatmung liegt jedem AED bei. Die Schulung der Lehrer in den Schulen übernimmt Marc Schneider vom Anbieter Fleischhacker. "Man kann das Gerät auch ohne Einweisung nutzen, das größte Problem ist der Respekt vor der Maschine und der Person, deshalb die Einweisung" erklärt er.