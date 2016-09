Entdecken, erleben, genießen

Lindlar. Im Rahmen der touristischen Weiterentwicklung hat Lindlar Touristik drei neue Broschüren herausgebracht. Sie tragen die Titel "Entdecken",,"Erleben" sowie ,"Genießen" und bilden als Dreiklang das gesamte touristische Angebot, die Beherbergungsbetriebe und alle gastronomischen Angebote ab. ab. "Wir möchten mit unseren neuen Broschüren auf das veränderte Nachfrageverhalten reagieren und somit den Ansprüchen der Touristen noch besser gerecht werden", so Stephan Halbach, Leiter von Lindlar Touristik. Besonders freut ihn dabei, "dass die Gastronomie in der Gemeinde Lindlar nun zum ersten Mal in einer eigenen Broschüre abgebildet ist und somit die Plattform bekommt, die dem vielfältigen Angebot gerecht wird. Außerdem informieren wir in der Broschüre 'Genießen' über Betriebe, die sich dem Verbund BergischPur angeschlossen haben."

Die Broschüren sind der Nachfolger des "Freizeitjournals". Erhältlich sind sie kostenlos bei Lindlar Touristik, Am Marktplatz 1, Tel. 0 22 66/9 64 07, oder per Download auf www.lindlar-touristik.de.