kr. Denklingen. "An dem schönen Spätsommerwochenende und trotz der Konkurrenz im Kreis war es Samstag wie Sonntag proppenvoll hier bei uns auf dem Erpelsfest", bemerkte Andreas Schneider, stellvertretender Löschzugführer der Denklinger Feuerwehr.

Mit mittlerweile einem Team aus 70 freiwilligen Helfern richteten die Wehrleute des Löschzugs Denklingen das 23. Denklinger Erpelsfest aus. 21 Zentner Kartoffeln wurden geschält, gepellt, geschnitten und zu Quellmänner mit Dipp und Stipp, Folienerpel mit Kräuterdipp, warmen und kalten "Erpelschloot", oberbergischem Puffert und natürlich den heißbegehrten Rievkoochen verarbeitet. Sonntags gab es zusätzlich eine deftige "Erpelszoppe" und nachmittags frische Waffeln und jede Menge selbstgebackenen Blechkuchen. Im nostalgischen Burghof, eingerahmt von der Kapelle und der historischen Wasserburg, waren die "Kartoffelzelte" aufgebaut. Zahlreiche Besucher aus nah und fern ließen es sich in Denklingen schmecken und genossen die vielen Varianten rund um die knubbelige Knolle. Die Kinder konnten in einem Indianerzelt am Lagerfeuer Kartoffeln am Stock garen oder sich auf der Hüpfburg austoben.