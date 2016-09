Lesen kann viel Spaß machen

Engelskirchen. Begeisterung fürs Lesen zu wecken, hat sich der Förderverein Büchereien Engelskirchen auf die Fahne geschrieben und startete in allen vier Grundschulen der Gemeinde mit der Veranstaltung "Bücherei vor Ort". Die Schauspielerin und Dozentin Heike Bänsch war mit ihrem Stück "Großvater und die Wölfe" in der Engelskirchener Bücherei zu Gast.

Lebhaft und voller Spannung las und spielte sie die Dialoge und ging mit den Kindern aus Loope und Engelskirchen in vier Vorstellungen auf eine Reise mit großen Herausforderungen. Die kleinen Zuschauer waren in das Stück integriert und stimmten in das "Wolfsgeheule" lautstark ein.

In der Ründerother Grundschule lief zeitgleich eine weitere Veranstaltung. Ursula Güdelhöfer, Künstlerin aus Engelskirchen, installierte ihre Bühne im Schulzentrum Walbach. Die "Reisekatze" Mijou Sternauge weiht die kleine Ratte Gritta in das Geheimnis der Buchstaben ein und eröffnet ihr und den Kindern der Grundschulen Ründeroth und Schnellenbach die weite Welt des Erlebens und Wissens, die es aus Büchern zu erobern gilt.

Das letzte Projekt dieser Aktion startet nach den Herbstferien mit Henrike Robert, Malerei/Kinderbuch-Illustration, in der Katholischen Grundschule Loope. Kunstinteressierte Kinder werden ein Bilderbuch gestalten.

Öffnungszeiten der Büchreien in Ründeroth und Engelskirchen: montags 9 bis 11 Uhr, dienstags 15 bis 18 Uhr sowie donnerstags 16 bis 19 Uhr

Die Ausleihe für Kinder und Jugendliche ist bis zum 18. Lebensjahr kostenlos.