Vernissage der Wirklichkeiten

Oberberg. Mit 200 geladenen Gästen hat die Bayer AG die Fotokunstausstellung "Wirklichkeiten" des Gummersbachers Wolfgang Weiss eröffnet. Thomas Helfrich, Head of Cultural Affairs, hat in seiner Rede die hintergründigen Aspekte der "Wirklichkeiten" aus der Reihe der Photo-Qubits in Bezug zu aktuellen Kommunikationsaufgaben des BayKomm der Bayer AG, die unterschiedlichen Wirklichkeiten in Einklang zu bringen, beleuchtet.

"Die Photo-Qubits brechen die Wirklichkeit auf und fordern eigene Interpretationen des Publikums heraus", so Helfrich. "Feste Strukturen werden aufgelöst und auf ihren Grundsatz reduziert". Die Besucher sind begeistert in den Exponaten auf Entdeckungsreise gegangen und in die dynamisierten Bilder eingetaucht. Führungen durch den Künstler sind nach Absprache möglich (www.photo-qubits.de).

Die Ausstellung ist bis 15. Dezember montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.