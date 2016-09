Smarphone: App gegen die Sucht

Gummersbach. Laut einer Studie der Universität Lancaster checken Menschen zwischen 18 und 33 Jahren bis zu 85 Mal am Tag ihr Smartphone. Die Smartphone-Sucht hat nicht nur die Jugendlichen der "Head-Down-Generation" erfasst, auch ältere schauen immer öfter am Tag auf ihr Smartphone, checken Mails oder beantworten Whats-App. Inzwischen gibt es auch eine Gegenbewegung: Menschen, die mehr Selbstdisziplin in der Internetnutzung üben wollen und für Hilfestellung dankbar sind. Eine solche Hilfe bietet eine App für Smartphones: "AppDetox".

Der Bedarf ist offenbar groß: Die App wurde weltweit über 60.000 Mal heruntergeladen und bekommt viele positive Rückmeldungen von Nutzern, die ihre Sucht in den Griff bekommen haben. Entwickler der App ist Professor Dr. Matthias Böhmer vom Institut für Informatik am Campus Gummersbach der TH Köln.

Die Funktion des Programms ist relativ einfach: Es nutzt einen Mechanismus des Android-Betriebssystems, um zu prüfen, welche anderen Apps gerade benutzt werden. So erhält man zunächst einen Überblick über seine eigene Smartphone-Nutzung und kann entscheiden, ob man sie einschränken will.

Für eine solche Begrenzung der Zugriffe lassen sich verschiedene Regeln definieren: Eine Möglichkeit ist, ein Zeitfenster zu setzen, in dem man bestimmte Apps nicht nutzen kann. Wenn man beispielsweise Twitter oder Facebook an einem Sonntag nicht nutzen will, werden diese Netzwerke von AppDetox geblockt. Um sich noch besser selbst zu überlisten, kann der Nutzer auch eine Person seines Vertrauens bitten, eine PIN-Nummer zu setzen. Dann muss man jeweils diese Person fragen, wenn man eine bestimmte App nutzen möchte. Auf ähnliche Weise können auch Eltern den Internetkonsum ihrer Kinder begrenzen.

Professor Böhmer betreut als Lehrgebiet mobile und verteilte Software-Konzepte und baut derzeit ein Labor zu diesen Themen auf.

Der 35-jährige Informatiker ist seit 2015 Professor am Campus Gummersbach der TH Köln.

www.th-koeln.de/personen/matthias.boehmer/appdetox.net