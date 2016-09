Arbeitslosigkeit sinkt saisonüblich

Im Monat September ist die Zahl der Arbeitslosen in allen drei Regionen saisonüblich gesunken. Das "Sommerloch" scheint überwunden. Die Nachfrage nach Arbeitsplätzen bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau.



Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt

Im September meldeten sich im Bezirk der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach 5.088 Personen arbeitslos, davon 1.582 nach dem Verlust ihres Arbeitsplatzes auf dem 1. Arbeitsmarkt. Dies ist bei den Zugängen aus Erwerbstätigkeit ein Minus von 42 Personen oder 2,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat und ein Minus von 98 Personen oder 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Abgemeldet aus der Arbeitslosigkeit haben sich im September 5.880 Personen. Dies sind 992 oder 20,3 Prozent mehr als im August. 1.593 davon konnten in eine Erwerbstätigkeit auf dem 1. Arbeitsmarkt einmünden; das sind 252 Personen oder 18,8 Prozent mehr als im Vormonat, aber 116 oder 6,8 Prozent weniger als im Vorjahr.

Die Arbeitslosenzahl insgesamt betrug 24.160 Personen; dies sind 790 oder 3,2 Prozent weniger als im August, aber 90 oder 0,4 Prozent mehr als im September 2015.

"Der Arbeitsmarkt im Agenturbezirk folgt dem saisonüblichen Verlauf", sagt Nicole Jordy, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach. "Alle Personengruppen konnten vom Ende des "Sommerlochs" profitieren. Wie erwartet ist die Zahl der jugendlichen Arbeitslosen besonders stark zurückgegangen, da Arbeitgeber nach den Sommerferien wieder einstellen. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt weiterhin hoch - auch gibt es immer noch viele freie Ausbildungsplätze, für die sich Jugendliche auch aktuell noch bewerben können und sollten!"

Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 6,4 Prozent nach 6,6 Prozent im Vormonat und ebenfalls 6,4 Prozent im Vorjahr. Zugänge in die Arbeitslosigkeit ergaben sich weiterhin vor allem aus dem Bereich verarbeitendes Gewerbe, dem Handel, dem Gesundheits und Sozialwesen sowie der Arbeitnehmerüberlassung.



Arbeitslosigkeit nach Rechtskreisen

Im Bereich der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach entfielen von den 24.160 Arbeitslosen Ende September 2016 insgesamt 8.312 auf die Arbeitslosenversicherung und damit 361 oder 4,2 Prozent weniger als vor vier Wochen, aber 916 oder 12,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Bei den Jobcentern (Grundsicherung) sind 15.848 Arbeitslose gemeldet und damit 429 oder 2,6 Prozent weniger als im August und 826 oder 5,0 Prozent weniger als im Vorjahr.



Unterbeschäftigung

Die Gesamtgröße der Unterbeschäftigung, also die Gesamtzahl der registrierten Arbeitslosen zuzüglich der Personen, die z.Zt. an einer Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik teilnehmen oder sich in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus befinden und damit aktuell nicht als arbeitslos gelten, umfasste im Berichtsmonat 30.941 Männer und Frauen und damit 1.980 oder 6,8 Prozent mehr als im September 2015.

Hierunter fallen auch die Sprachkurse und qualifizierende Förderungen für geflüchtete Menschen, was den relativ starken Anstieg erklärt. Die Unterbeschäftigungsquote liegt bei 8,0 Prozent, nach 7,6 Prozent im Vorjahr. Der Anteil der Arbeitslosigkeit an der Unterbeschäftigung beträgt aktuell 78,1 Prozent, nach 80,3 Prozent im Vormonat. Im Vorjahr waren es 83,1 Prozent.



Stellenzugang und -bestand

Die Unternehmen im Bezirk meldeten 1.314 neue offene Stellen, das sind 41 oder 3,2 Prozent mehr als im Vormonat, aber 69 oder 5,0 Prozent weniger als vor einem Jahr. 1.213 (92,3 Prozent) der gemeldeten Stellen waren sozialversicherungspflichtig. 1.136 der neu zugegangenen Stellen sind unbefristet zu besetzen; dies entspricht einem Anteil von 86,5 Prozent.

Zum Monatsende gab es mit 4.109 freien Arbeitsstellen 121 oder 3,0 Prozent mehr als im August und 102 oder 2,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. 3.906 Stellen boten eine sozial-versicherungspflichtige Beschäftigung; das sind 95,1 Prozent. 1.370 Stellen oder 33,3 Prozent stammen von Zeitarbeitsunternehmen.

Die hiesigen Arbeitgeber suchen weiterhin vor allem im verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen, im Handel sowie in der Arbeitnehmerüberlassung.



Der Arbeitsmarkt nach Regionen

Bei 1.870 Arbeitslosmeldungen und 2.160 Abmeldungen sank die Zahl der Arbeitslosen im Oberbergischen Kreis um 293 oder 3,6 Prozent auf 7.904. Das sind 197 bzw. 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. 637 Personen mussten sich nach dem Verlust der Erwerbstätigkeit arbeitslos melden; das sind 45 Personen oder 7,6 Prozent mehr als im August, aber 23 (3,5 Prozent) weniger als vor einem Jahr.

Gleichzeitig haben 619 Arbeitslose wieder eine Beschäftigung auf dem 1. Arbeitsmarkt gefunden - das sind 134 oder 27,6 Prozent mehr als im Vormonat, aber 19 (3,0 Prozent) weniger als im September 2015. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,3 Prozent, nach 5,5 Prozent im Vormonat und ebenfalls 5,3 Prozent im Vorjahr. In den letzten vier Wochen sank die Arbeitslosigkeit im Bereich der Arbeitslosenversicherung um 161 (- 4,9 Prozent) auf 3.155. Zum Vorjahr ist das ein Plus von 516 bzw. 19,6 Prozent.

Im Bereich der Grundsicherung sank sie um 132 (- 2,7 Prozent) auf 4.749 (zum Vorjahr: -319/- 6,3 Prozent). Die Arbeitgeber meldeten dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service von Agentur für Arbeit und Jobcenter im September 615 Stellen. Dies sind 22 (3,7 Prozent) mehr als im Vormonat und 66 (12,0 Prozent) mehr als im Vorjahr.

Im Oberbergischen Kreis sind aktuell 1.915 freie Arbeitsstellen (+ 69 bzw. 3,7 Prozent zum Vormonat) gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 128 oder 7,2 Prozent mehr. Gemeldet sind aktuell weiterhin v.a. Stellen im verarbeitenden Gewerbe, im Handel, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der Arbeitnehmerüberlassung.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis ist die Arbeitslosigkeit im September ebenfalls gesunken, nämlich um 204 Personen (2,2 Prozent) auf 9.058. Dies sind 30 (0,3 Prozent) mehr als vor einem Jahr. 1.696 Frauen und Männer meldeten sich neu arbeitslos; dies sind 38 oder 2,3 Prozent mehr als im August und 196 (13,1 Prozent) mehr als im September 2015. 539 davon meldeten sich aus einer vorherigen Erwerbstätigkeit - 55 oder 9,3 Prozent weniger als im Vormonat und 31 oder 5,4 Prozent weniger als vor einem Jahr.

1.889 Personen meldeten sich aus der Arbeitslosigkeit ab. 553 Arbeitsuchende fanden wieder eine Stelle - dies sind 61 oder 12,4 Prozent mehr als im Vormonat, aber 69 oder 11,1 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,2 Prozent, nach 6,3 Prozent im Vormonat und ebenfalls 6,2 Prozent im Vorjahr. 3.132 Arbeitslose wurden im Bereich der Arbeitslosenversicherung (- 106/- 3,3 Prozent zum Vormonat / + 336/+ 12,0 Prozent zum Vorjahr) betreut und 5.926 (-98/- 1,6 Prozent, bzw. - 306/-4,9 Prozent) in der Grundsicherung.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis haben die Arbeitgeber im September 385 Stellen gemeldet; dies sind fünf bzw. 1,3 Prozent weniger als im Vormonat und 23 oder 5,6 Prozent weniger als im September 2015.

Das Angebot an freien Arbeitsstellen lag bei 1.230 (+ 18 oder + 1,5 Prozent zum August); damit wurde der Vorjahreswert um 23 Stellen oder 1,9 Prozent überschritten. Gesucht werden auch hier Arbeitnehmer/innen im Handel, dem Gesundheits- und Sozialwesen, dem verarbeitenden Gewerbe sowie in der Arbeitnehmerüberlassung.

In Leverkusen erfolgten in den letzten vier Wochen 1.522 Arbeitslosmeldungen, davon 406 aus Erwerbstätigkeit. Damit haben sich 32 (7,3 Prozent) Personen weniger aus einer Erwerbstätigkeit arbeitslos gemeldet als im August und 44 (9,8 Prozent) weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig haben sich 1.831 Personen aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet.

421 davon fanden eine neue Stelle. Das sind 57 oder 15,7 Prozent mehr als im Vormonat, aber 28 (6,2 Prozent) weniger als im September 2015. Insgesamt sank die Zahl arbeitsloser Männer und Frauen im September um 293 oder 3,9 Prozent auf 7.198. Dies sind 137 (1,9 Prozent) weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosigkeit sank im Bereich der Arbeitslosenversicherung (-94 oder -4,4 Prozent) auf 2.025.

Im Vergleich zum Vorjahr sind das 64 oder 3,3 Prozent mehr. Im Bereich der Grundsicherung ist sie ebenfalls gesunken und zwar um 199 (3,7 Prozent) auf 5.173 - das sind 201 oder 3,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote in Leverkusen liegt nun bei 8,4 Prozent, nach 8,8 Prozent im Vormonat und 8,7 Prozent im Vorjahr.

Das Angebot an freien Arbeitsstellen lag im September bei 964 (+34/+ 3,7 Prozent); dies sind 49 oder 4,8 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Neu gemeldet wurden der Agentur 314 Stellen; das sind 24 oder 8,3 Prozent mehr als im Vormonat, aber 112 oder 26,3 Prozent weniger als im September 2015. Gesucht werden weiterhin unter anderem Mitarbeiter/innen im verarbeitenden Gewerbe, den wirtschaftlichen Dienstleistungen, im Handel, dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der Arbeitnehmerüberlassung.