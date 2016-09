Kremer neuer Beigeordneter

sd. Wipperfürth. Dirk Kremer ist der neue Beigeordnete der Stadt Wipperfürth. Der Amtsantritt des 48-jährigen Wipperfürthers erfolgte zum 1. Oktober. In geheimer Abstimmung wurde Kremer mit 21 Ja-Stimmen und fünf Nein-Stimmen sowie vier Enthaltungen für den Zeitraum von acht Jahren vom Wipperfürther Stadtrat gewählt.

Der neue Beigeordnete für die Bereiche Bauen, Planen, Umwelt und Finanzen zuständig. Außerdem fungiert Kremer als Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Hansestadt Wipperfürth.

Der in Wipperfürth geborene Dirk Kremer besuchte zunächst das städtische EvB-Gymnasium. Es folgte eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei dem Wipperfürther Unternehmen Jokey Plastik und dann ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Uni Siegen.

Im Jahre 1996 wechselte Kremer als Diplom-Kaufmann in die Kämmerei der Stadt Wipperfürth. Nach weiteren zwei Jahren innerhalb der Stadtverwaltung startete er mit der Qualifikation für die höhere Verwaltungslaufbahn. Danach folgten weitere Stationen in Düsseldorf und Berlin sowie bei der Bezirksregierung in Köln. Dort fungierte er zuletzt als Dezernent für Innere Angelegenheiten. Dirk Kremer ist ledig und lebt seit drei Jahren wieder in seiner Heimatstadt Wipperfürth.

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und es geht schon ein Traum in Erfüllung, in meiner Heimatstadt ein solches Amt ausüben zu dürfen", sagte der neue Beigeordnete. Insgesamt waren 14 Bewerbungen bei der Stadt Wipperfürth für die Stelle eingegangen. Kremer tritt sein Amt als Nachfolger des im Februar diesen Jahres verstorbenen Frank Trompetter an.