"Wiesen-Stimmung" in Drabenderhöhe

som. Drabenderhöhe. Was für die Münchner ihre "Wiesn" ist für die Bewohner von Drabenderhöhe das traditionelle Oktoberfest ihres Männergesangvereins (MGV), denn bereits zum 45. Male hatten die Sänger des mehrfachen Meisterchors zur blau-weißen Feier ins Kulturhaus Drabenderhöhe/Siebenbürgen geladen. "Als wir 1971 unser erstes Oktoberfest in der alten Turnhalle der Grundschule veranstalteten, waren wir gefühlt die Ersten in der Region-heute gibt es eine Inflation von Oktoberfesten allerorten", begrüßte MGV-Vorsitzender Ulrich Frommold die zahlreichen Gäste, von denen viele in farbenfrohen Dirndl, Lederhosen und Haferlschuhen der Einladung nachgekommen waren. Zünftige Bierzeltstimmung verbreite das ortseigene Blasorchester, unter Leitung von Michael Schumachers, für musikalische Intermezzi sorgten die Gastgeber selbst, sowie Axel und Thilo Hackbarth, als der "Höher Doppelpack". Abgerundet wurde das gesellige Fest durch Tombola, den Wettbewerb im Maßkrugschieben und die Speisenkarte, die mit Weißwurst, Grillhax'n und Brezeln typisch bayerische Schmankerl im Angebot hatte.