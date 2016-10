Bademeisterturm strahlt in neuem Glanz

Großen Spaß hatten die Vertreterinnen der AWO Elif Aksabun, Alwine Pfefferle, Isolde Weber, Martina Gilles, Iris Kettner-Müller und Beate Ruland (v.l.) mit Bürgermeister Dr. Gero Karthaus bei der Einweihung des ehemaligen Bademeisterturmes am Aggerstrand.

aem. Ründeroth. Zur Einweihung des ehemaligen Bademeisterturms auf dem Gelände des AWO-Mehrgenerationenparks "Aggerstrand" in Ründeroth waren der Bürgermeister, zahlreiche Vertreter der AWO, der ortsansässigen Vereine sowie des Aktivkreises Ründeroth erschienen. Kreis- und Bezirksvorsitzende der AWO Beate Ruland freute sich über ein weiteres gelungenes Projekt. Bürgermeister Dr. Gero Karthaus erinnerte sich daran, wie der ehemalige Bademeister des Freibades, Friedhelm Wiebach, früher vom Turm aus über Lautsprecher rief: "Bitte nicht vom Beckenrand springen."

Umso schöner, dass Elif Aksabun, Leiterin des Mehrgenerationenparks, die Idee hatte, den Turm als zusätzlichen pädagogischen Raum, für sechs- bis zehnjährige Kinder zu nutzen. Mit Hilfe von Spenden und 11.800 Euro von der AWO Rheinland-Stiftung war die Sanierung möglich. Iris Kettner-Müller, Leiterin des Familienzentrums Antonie-Pfülf, und Ramona Kohl, Leiterin des Waldkindergartens der AWO übernahmen die Gestaltung des Turmes.

Hier wurde ein Raum geschaffen, wo die Kinder gemeinsam spielen und lesen können oder Fantasiereisen, etwa in einer Raumkapsel, wegen der Form des Turmes, erleben. Wo es völlig egal ist, wer woher kommt. Im Rahmen der Einweihung, übergab der Schützenverein Ründeroth zum 90-jährigen Vereinsjubiläum einen Spendenscheck in Höhe von 700 Euro an Elif Aksabun.