140 Jahre Männerchor Strombach

cf. Gummersbach. Welcher Männerchor kann schon auf 140 Jahre Entstehungsgeschichte zurück blicken? Der Männerchor Strombach 1876 e.V. kann es! Dieses Jubiläum war dem Chor ein großes Konzert wert. Der Vorstand des Chores, Dr. Hermann Platzen, begrüßte zu dem Fest in der Aula des Lindengymnasiums in Gummersbach eine große Zuschauerschar. Ganz herzlich dankte er den Sponsoren, die es ermöglicht hatten, das Fest in dem Rahmen zu feiern. Die junge Chorleiterin Elo von Knorre schloss sich gerne den Begrüßungsworten von Platzen an und warb schon zu Beginn um neue Mitglieder: "Wir sind ein Chor, bei dem sich niemand blamieren kann, bei uns hat man nur Freude. "Von meinen Jungs" (so drückte sich die Chorleiterin aus) sind viele schon sehr lange im Chor, ein Gründungsmitglied haben wir leider nicht mehr, aber Willi Passmann mit seinen 99 Jahren hat schon viele der 140 Jahre Chor miterlebt. Nun brauchen wir neue Sänger, damit das 150-jährige geplant werden kann." Großen Gesang gab's zum Fest. Die Strombacher hatten sich zur Unterstützung den Männergesangverein Lantenbach eingeladen und zusammen sangen sie als erstes Lied "All die schönen Jahre" und wollten es als Dankeschön verstanden wissen. Große Oper mit dem Gefangenenchor aus Nabucco wurde neben amerikanischen Volksliedern gekonnt vorgetragen. Die Lantenbacher sangen auch alleine noch einige Lieder und ließen dabei Freddy Quinn mit dem Lied "Heimweh" wieder lebendig werden. Die Strombacher hatten sich für ihr Fest etwas ganz Besonderes ausgedacht und den russischen Don Kosaken Chor Serge Jaroff eingeladen. Unter der Leitung von Vladimir Pazdrij standen 15 stimmgewaltige Männer in schwarzer Kosakenkleidung auf der Bühne und brachten mit ihrem Gesang die Fensterscheiben zum Klirren. Ob solo oder im Chorgesang, mit großer Präzision sangen die Männer ihre Lieder aus der russischen Volks- und Kirchenmusik. Fast nur mit den Fingerspitzen führte Pazdrij seine Sänger zur größten Präzision. Nach den einzelnen Vorträgen war oftmals zunächst absolute Stille bevor der Applaus dann losbrach. Zwei Zugaben erklatschten sich die Zuhörer. "Guten Abend - gute Nacht" - mit diesem Lied, gesungen von allen drei Chören, verließen die begeisterten Zuhörer nach einem fantastischen Konzert die Aula.