Gemeindefest unter der Weinlaube

cf. Lantenbach. Das Fest der Erzengel Michael, Gabriel und Rafael ist auch ein Fest der Gemeinde St. Michael in Lantenbach. In der Festmesse zum Patronatsfest sang der Lantenbacher Kirchenchor gemeinsam mit dem Steinenbrücker Kirchenchor begleitet von einer Bläsergruppe die Missa parochialis von Wolfram Menschick. Im Anschluss konnten Jung und Alt das Fest unter Weintrauben genießen. In den Weinbergen können nicht mehr Weintrauben hängen als unter der Pergola am Pfarrheim in Lantenbach, war zu hören. Für die schon traditionelle Wellenkegelbahn hatten sich die Organisatoren in diesem Jahr etwas Besonders ausgedacht. Neben den Preisen für die Kinder gab es für Erwachsene zwei Freikarten für ein Handballspiel des VfL Gummersbach. Pastor Christoph Bersch war das Glück nicht hold, 20 Punkte fehlten ihm zum Gewinn der Karten. Sein Kommentar: "Mer muss jo och jünne könne!"