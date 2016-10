Tennisfreunde jetteten zum Training

Waldbröl. Die Tennisfreunde am Schornstein (TaS) hoben mit dem Flieger von Köln-Bonn ab und jetteten nach Verona, zum fünftägigen Aufenthalt. Von dort aus ging es per Transfer in das rund 30 Kilometer entfernte Bardolino.

Die ruhig gelegene Appartementanlage mit atemberaubendem Blick auf den See und die umliegende Bergwelt, machte das Trainingslager perfekt. Sympathische und hoch motivierte Teilnehmer, tolles Tenniswetter, spannende und faire Spiele, viel Spaß und gute Laune, das alles wünschte sich Bernd Bartnik, der die Tour organisiert hatte. Und alles ist eingetreten. Die laufenden Clubmeisterschaften der "TaS'ler" konnten durch einige Einzelmatches in Bardolino im Zeitrahmen bleiben.

Dank der Begleitung des Vereinswirtes "Alfredo", seines Zeichens Italiener, konnten sämtliche Sprachbarrieren mit Leichtigkeit überwunden werden.