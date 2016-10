VfL: Klatsche gegen den Meister

Eine derbe 23:30-Niederlage hat der VfL Gummersb ach in seinem Heimspiel gegen den amtierenden Deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen einstecken müssen. Besonders in der ersten Halbzeit gelang den Gastgebern vor den 3280 Zuschauern in der Schwalbe-Arena fast Garnichts. »

Schwächen in der Abwehr machten sich im Spiel gegen die Rhein-Neckar-Lö wen aufseiten des VfL breit.

ls. Gummersbach. Eine derbe 23:30-Niederlage hat der VfL Gummersbach in seinem Heimspiel gegen den amtierenden Deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen einstecken müssen. Besonders in der ersten Halbzeit gelang den Gastgebern vor den 3280 Zuschauern in der Schwalbe-Arena fast Garnichts. Nach den ersten 30 Minuten standen bei den Gummersbachern gerade einmal sechs Tore auf der Habenseite, 15 hatten sie bereits kassiert und selber drei Siebenmeter-Strafwürfe bis zu diesem Zeitpunkt vergeben.

Auch im zweiten Durchgang ging das Torewerfen für die Gäste aus Mannheim munter weiter. Lediglich einige Paraden in der Schlussphase durch den für Carsten Lichtlein eingewechselten Torhüter Matthias Puhle, trugen noch etwas zur Ergebniskorrektur eines ansonsten gebrauchten Abend für den VfL Gummersbach bei. Am kommenden Mittwoch, 12. Oktober tritt der VfL Gummersbach beim derzeitigen Tabellenführer, der SG Flensburg-Handewitt auswärts an. Anwurf der Partie ist um 19 Uhr.