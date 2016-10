8.500 Besucher wollten Was(s)erleben

An den zahlreichen Standen gab es für die Besucherinnen, Besucher und Kinder viel zu entdecken und zu experimentieren.

Kreis (vsch). 8.500 Besucher genossen am Sonntag die vierte Auflage von unverDHÜNNt - Was(s)erleben an der Großen Dhünn-Talsperre.

Die zahlreichen Gäste der Veranstalter Wupperverband, Rheinisch-Bergischer Kreis und:aqualon bekamen dabei ein spannendes Programm geboten, das Unterhaltung und Information auf spielerische Art und Weise verknüpfte.

"Hier kann man Natur und Wasser erleben und die Schätze der Großen Dhünn-Talsperre entdecken. Es ist eine große Freude, das heute zu ermöglichen", machte Landrat Dr. Hermann-Josef Tebroke das Besondere von "unverDHÜNNt - Was(s)erleben" deutlich: "Besonders das Mitmachen und Anfassen stehen im Mittelpunkt." Auf die Bedeutung der Großen Dhünn-Talsperre für den Bergischen Raum wies Georg Wulf, Vorstand des Wupperverbands, hin: "Diese ist ein zentraler Baustein für die Wasserversorgung der Region."

Besonders die vielen Kinder nutzten die Angebote mit großer Begeisterung. Bei der Biologischen Station konnten die jungen Forscher unter dem Mikroskop beispielsweise den Dreieckstrudelwurm kennenlernen.

Am Stand des Rheinisch-Bergischen Kreis bestimmte der neugierige Nachwuchs den ph-Wert verschiedener Flüssigkeiten. Und der Wupperverband informierte über viele Aspekte der Talsperre und der Wasserwirtschaft. Aber natürlich gab es noch viele weitere Angebote, um zu entdecken und zu erleben. Auf großen Anklang trafen auch die zahlreichen Wanderungen.

Denn unverDHÜNNt ermöglichte es, an diesem einen Tag in die Wasserschutzzone 1 zu gehen. Dieser Bereich ist sonst nicht zugänglich, jetzt offenbarte die Natur ihre Schätze. Themenexkursionen des Vereins Landschaft und Geschichte eröffneten den Teilnehmern viele Aspekte aus der Vergangenheit der Region. Auch die imposanten Bauwerke der Talsperre luden zu einem Blick hinter die Kulissen ein.

Beim Gang durch den Kontrollgang des Staudamms begaben sich die Besucher quasi in das Innerste. Vom Staudamm aus ging es über 300 Stufen hinab in die Loosenau. Auf großes Interesse stieß auch, einen Blick in den 66 Meter hohen Entnahmeturm zu werfen.

Auf der großen Bühne wurde in unterhaltsamen Talk-Runden über die Vergangenheit des Dhünntals, wasserwirtschaftliche Aspekte und viele weitere Dinge gesprochen. Spektakuläre Darbietungen von Künstlern sorgten zudem für die Unterhaltung der Zuschauer.