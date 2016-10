Elfte Rebbelroth Classic

Gummersbach. Am Samstag, 8. Okober startet nach einjähriger Pause die Rebbelroth Classic in Gummersbach in der Gummersbacher Innenstadt. In gewohnter Manier werden auch diesmal 120 Oldtimer von Bürgermeister Frank Helmenstein auf die Reise geschickt. Die Citymanagement Gummersbach und die Innenstadtgemeinschaft freuen sich über dieses besondere Schauspiel. Die Organisation bleibt dabei in den bewährten Händen des Gemeinnützigen Vereins Nachbarschaft Rebbelroth, unterstützt unter anderem von der Freiwilligen Feuerwehr Rebbelroth. Der Streckenverlauf wurde von Klaus Klein, Roman Schlese und weiteren Enthusiasten gestaltet. Die Rallye ist als Orientierungsfahrt konzipiert. Dabei steht die Routenfindung in der malerischen Landschaft des Oberbergischen an erster Stelle. Start und Ziel ist auf dem Lindenplatz in der Fußgängerzone, wo Besucher der Innenstadt im Verlauf des Tages gleich dreimal die Fahrzeuge besichtigen können. Start der Rallye ist morgens ab 9 Uhr vor dem Brauhaus. In der Mittagspause ab 12 Uhr werden alle Fahrzeuge in der Fußgängerzone ausgestellt. Der Start zur zweiten Runde erfolgt ab 14 Uhr. Die Zieleinfahrt der Fahrzeuge erfolgt zwischen 16 und 18 Uhr. Teilnehmen werden Fahrzeuge bis Baujahr 1986. Für die siegreichen Teams haben Sponsoren interessante Preise gestiftet. Besucher werden in alte Zeiten zurückversetzt, als Goggomobil, Opel GT, Ford Badewanne, Citroen DS und Co. unsere Straßen bevölkert haben. Ab circa 18.30 Uhr wird der Abend durch einen Gastauftritt von Tabazko gestaltet, einer jungen Coverband, die aus drei hervorragenden Gummersbacher Musikern besteht. Die Siegerehrung beginnt um 19 Uhr. Der weitere Abend wird gestaltet von DJ Christian Geberzahn. Für das leibliche Wohl ist gut gesorgt: Snacks und Köstlichkeiten vom Grill sowie Getränke vom historischen Gaffel-Bierwagen - da ist für jeden etwas dabei. Weitere Informationen: www.rebbelroth-classic.de.