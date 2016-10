Rebbelroth Classic "on Tour"

Nach einer einjährigen Pause, eroberte die Rebbelroth Classic jetzt wieder in gewohnter Manier das Oberbergische. Gut 120 Oldtimer wurden von Bürgermeister Frank Helmenstein vom Lindenplatz in der Gummersbacher Innenstadt auf die Reise durch die bucklige Welt geschickt. »

gh. Gummersbach. Nach einer einjährigen Pause, eroberte die Rebbelroth Classic jetzt wieder in gewohnter Manier das Oberbergische. Gut 120 Oldtimer wurden von Bürgermeister Frank Helmenstein vom Lindenplatz in der Gummersbacher Innenstadt auf die Reise durch die bucklige Welt geschickt. Die Organisation der Rallye lag wie immer in den Händen des Gemeinnützigen Vereins Nachbarschaft Rebbelroth, unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr Rebbelroth sowie Ley-Krane. Der Streckenverlauf wurde von Klaus Klein, Roman Schlese und weiteren Enthusiasten gestaltet. Die Rallye war erneut als Orientierungsfahrt konzipiert. Dabei stand die Routenfindung in der malerischen Landschaft des Oberbergischen an erster Stelle. "Gewinnen soll nicht der Ehrgeizige, sondern der Glückliche", lautete das Motto.

Teilnehmen durften Fahrzeuge bis Baujahr 1986. So wurden die zahlreichen Besucher und Zaungäste entlang der Strecke in alte Zeiten zurückversetzt, als die frischpolierten und liebevoll gepflegten Gefährten wie Goggomobil, Opel GT, Ford Badewanne, Citroen DS & Co., die kurvigen Straßen unter die Reifen nahmen. Ziel war nach imposanter Rundfahrt erneut die Gummersbacher Innenstadt. Dort fand auch die Siegerehrung und eine kleine Fete für die Fahrer und ihre Sozius statt, bei der die Coverband Tabazko und DJ Christian Geberzahn musikalisch Gas gaben und so nach einem gelungen Tag, für einen geselligen Abschluss sorgten.