Ehrenamtler ausgezeichnet

Beim Bürger-Treff im vollbesetzten Gummersbacher Ratssaal wurden auch in diesem Jahr einige Personen ausgezeichnet, die sich im besonderen Maße ehrenamtlich engagiert haben. "Der Einsatz der ehrenamtlich tätigen Menschen stellt eine wesentliche Bereicherung für das gemeinsame Leben in unserer Stadt dar", erklärte Helmenstein. »

bs. Gummersbach. Beim Bürger-Treff im vollbesetzten Gummersbacher Ratssaal wurden auch in diesem Jahr einige Personen ausgezeichnet, die sich im besonderen Maße ehrenamtlich engagiert haben. "Der Einsatz der ehrenamtlich tätigen Menschen stellt eine wesentliche Bereicherung für das gemeinsame Leben in unserer Stadt dar", erklärte Helmenstein. Gewürdigt für das Ehrenamt im Bereich der Flüchtlingsbetreuung wurde Christine Bühner. Im vergangenen Jahr hat sie das "Weltcafé" gegründet, dass als Begegnungsort zwischen Einheimischen und neuangekommenen Flüchtlingen dient und die Facebook-Gruppe "Willkommen in Gummersbach" ins Leben gerufen.

Im Bereich des sozialen Miteinander wurde Monica Weispfennig ausgezeichnet. Unter anderem war sie im Jugendhilfeausschuss der Stadt Gummersbach, als Vorlesepatin in der Kreis- und Stadtbücherei und Vorleserin für alte Menschen tätig, hat die Schreibwerkstatt in Gummersbach geleitet und die VHS-Reihe "Die Steinmüller-Saga" gemeinsam mit dem Stadthistoriker Gerhard Pomykaj vorbereitet und durchgeführt. Außerdem gehört Weispfennig zu den Gründern des Vereins "nina + nico" vor 20 Jahren und hat seit 16 Jahren den Vereinsvorsitz inne.

Ebenfalls für das Ehrenamt im Bereich des sozialen Miteinander wurde das Ehepaar Horst und Rita Leopold ausgezeichnet. Horst Leopold ist seit 44 Jahren in der Friedhofsgemeinschaft Berghausen tätig und zuständig für die Durchführung von Bestattungen und die Pflege des Waldfriedhofs in Berghausen. Seine Frau Rita ist seit 35 Jahren in drei Bezirken des Stadtteils Kassiererin für die Friedhofsgemeinschaft und die Notgemeinschaft und fungiert als Bindeglied und Kommunikatorin zwischen beiden Gemeinschaften und ihren Mitgliedern. Zudem hat sie seit Jahren die Pflege, Reinigung sowie Ausschmückung der Friedhofshalle bei Trauerfeiern übernommen.

Bereits zu Beginn des Abends hatte die Preisverleihung an die Gewinner des Kunst-Wettbewerbs der Gummersbacher Schulen stattgefunden. Der erste Platz ging an Lea Westermann (Freie Waldorfschule Oberberg), zweiter Platz an Leon Viebahn (Städtisches Lindengymnasium) und der dritter Platz an Louisa Dramaix (Realschule Hepel. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgte "Chorwäts", der Jazz- und Popchor der Musikschule Gummersbach unter der Leitung von Joachim Kottmann und "Doppelpack" mit Elo von Knorre und Joachim Kottmann.