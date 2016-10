Gute Ergebnisse beim Wipperfürther Stadtlauf

Marienheide. Bei ausgezeichnetem Laufwetter fand in Wipperfürth der Stadtlauf statt. Die Gesamtschule Marienheide nahm zum fünften Mal an diesem Event teil. Gelaufen sind Victoria Voss, Colin Riss, Florian Schmidt, Dennis Tebelius (Staffel eins), Philipp Gude, Lorenzo Provenzano, Thorben Knips, Luis Riepert (Staffel zwei), Felix Hoberg, Jonas Schaffrath, Silas Hielscher, Philo Klee (Staffel drei), Lukas Wohlgemuth, Mark Hosking, Silas Reschop, Hannah Schaffrath (Staffel vier), Louisa Wegner, Maximilian Rücknagel, Timo Heffels, Bastian Lenz (Staffel fünf) und Lenya Masloch, Leona Masloch, Janine Schulz, Thyra Michel, Alina Süss (Staffel sechs). Gelaufen wurde in einer Staffel à vier Läufer durch die Wipperfürther Innenstadt, wobei jeder Läufer 1,7 km zurücklegen musste.

Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Es gab zwei erste Plätze in den jeweiligen Altersklassen (eins und vier). In der Gesamtwertung der Schulen belegten die Staffel eins den Platz zwei. In den letzten Jahren hatte die Gesamtschule seit 2011 diese Wertung durchgehend gewonnen. Auch die übrigen Staffeln holten in ihren Altersklassen mit den Plätzen zwei bis fünf durchgehend gute Ergebnisse, so dass Betreuer Rüdiger Nolte mit dem Gesamtergebnis durchweg zufrieden war. Den Schülern Colin Riss, Florian Schmidt und Alina Süss reichte der Staffellauf nicht und so traten sie zusammen mit Jacqueline Kraus anschließend noch beim Jedermannlauf über 4,7 km an. Sie konnten sich dort zwar nicht auf dem Podium platzieren, liefen aber jeweils gute Zeiten.