Imker werden kann jeder

cf. Gummersbach. Bei dem Stichwort "Bienen" fallen den meisten Menschen sofort zwei Dinge ein: Honig und Bienenstich, bei dem letzteren nicht der Kuchen. Die heutigen Bienen sind jedoch sehr friedlich und stechen nur zur Verteidigung, wenn sie wirklich geärgert werden. Honig ist ein Leckerbissen und Hausmittel in vielen Familien. Aber so einfach kommt man nicht an ihn heran, denn die Bienen sammeln den Nektar eigentlich für ihre Brut. Seit Urzeiten gibt es jedoch Imker, die es verstehen, den kostbaren Honig aus den Waben zu schleudern. Im Bereich von Gummersbach gibt es 80 Imker, die sich im Bienenzuchtverein Gummersbach zusammengeschlossen haben.

Vereinsmitglied Reinhard Mikat: "Im Grunde ist das Imkern ganz einfach. Jeder kann sich ein Bienenvolk kaufen, stellt einen Bienenkasten auf und die Bienen fliegen und sammeln Nektar. Schwierigkeiten gibt es nach ein bis zwei Jahren, wenn das Volk nicht richtig gepflegt wird." Weil es letztlich doch nicht alles so ganz einfach sei, gebe es den Bienenzuchtverein, in dem die Imker entsprechende Schulungen erhalten könnten. Hier würden auch die zu beachtenden Gesetze erläutert. Besonders sind diese für solche Imker wichtig, die ihren Honig verkaufen wollen.

Einen großen Raum nimmt der Umweltschutz in den Besprechungen eines Imkervereins ein, denn die Bienen sind sehr empfindlich bezüglich Störungen in ihrem Nahrungsumfeld. Mikat bedauert, dass vielfach die großen Weiden an den Feldrändern gefällt würden; Weidenkätzchen seien die erste große Nahrungsquelle der Bienen und vieler anderer Insekten im Frühjahr. Reinhard Mikat sagt dazu: "Was nützen die vielen aufgestellten Insektenhotels, wenn es keine Nahrungsquellen für die Tiere gibt."

Den Gummersbacher Bienenzuchtverein gibt es bereits seit 1893. An der Steinenbrückstraße 37, hinter der Wäscherei Schneeweiß, unterhält der Verein einen Bienenlehrstand. Auf dem Weg dorthin können Spaziergänger auf Plakaten zahlreiche Informationen über Bienen und die Imkerei lesen. Einige Bienenkästen stehen auf der Wiese neben dem Vereinshaus, in dem immer wieder Vorträge stattfinden. Auf Anfrage ist der Verein gerne zu Führungen bereit. Infos unter 0 22 63/95 15 08 oder E-Mail: RadioMikat@t-online.de.