Loope: Lokale Bergbaugeschichte

aem. Engelskirchen-Loope. Unter dem Titel "Treffpunkt Heimat" bietet der Bürgerverein (BV) Hardt seine Exkursionen an. Dieses Mal ging es um die Bergbaugeschichte der ehemaligen "Grube Bliesenbach". Rund 50 Teilnehmer waren gekommen, um einiges über den Bergbau zu erfahren. In einer zweistündigen Wanderung wurde das alte Grubengelände umrundet. Hermann Kliem, Vorsitzender des Bürger- und Verschönerungsvereins Loope, erinnerte an die Lebenssituation der Menschen damals. Bei den jeweiligen Stopps zeigte er viele Bilder und alte Karten.

So erfuhr man, dass die unterste Sohle in 522 Metern Tiefe lag und der Abbau in Richtung der heutigen Schützenhalle zeigte, oder, dass im Jahre 1885 110 Menschen dort gearbeitetet haben und 1896 die Zahl der Arbeiter bereits auf 600 angestiegen war. Es wurden überwiegend Blei- und Zinkerze abgebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gelände noch lange Zeit vom örtlichen Handwerk genutzt, bevor man in den 70er Jahren die letzten Gebäude abgerissen hat. Zum Abschluss konnten Gesteine aus dem Grubenbereich begutachtet werden.