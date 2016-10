Eine neue Standortlotsin

bs. Gummersbach. Viele Projekte, Vereine und Initiativen, die die Lebensqualität im Oberbergischen erhöhen, existieren nur durch den Einsatz von ehrenamtlich Tätigen. Die Ehrenamtsinitiative Weitblick des Oberbergischen Kreises will durch den Einsatz von Standortlotsen dieses Ehrenamt stärken. Dabei stehen sie den Bürgern als Ansprechpartner, Vermittler und Projekt-Initiatoren rund um das Thema Ehrenamt zur Verfügung, beraten Interessierte und zeigen Möglichkeiten zur ehrenamtlichen Mitarbeit auf. In Gummersbach gibt es mit Judith Kather wieder eine Standortlotsin, deren Büro sich in den Räumen des Bürgerservice Gummersbach befindet.

"Ich möchte als Bindeglied zwischen Freiwilligen, Initiativen und Vereinen wirken und auch weitere Mitstreiter finden, um gemeinsam in Gummersbach soziale Projekte zu starten", erklärte Kather, die von Landrat Jochen Hagt, Bürgermeister Frank Helmenstein und Weitblick-Projektleiterin Sylvia Asmussen in ihrem neuen Büro begrüßt wurde. "Es ist wichtig, das Ehrenamt zu stärken, denn es ist heute nicht mehr selbstverständlich, sich zu engagieren", betonte Hagt. "Es ist der größte Respekt und größte Wertschätzung, wenn man einem Menschen Zeit widmet, denn Zeit ist unbezahlbar", ergänzte Bürgermeister Helmenstein.

Judith Kather ist donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr im Bürgerservice Gummersbach, Rathausplatz 1, zu finden (01 78/1 03 27 85 oder gummersbach@gemeinsam-in-oberberg.de).