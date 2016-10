Was Zucci, die Zucchini braucht

Lindlar. "Was brauche ich zum Wachsen?" Das hat "Zucci Zucchini" die Kinder der Johanniter-Kita Lindlar gefragt. Die Zwei- bis Sechsjährigen wussten das - immerhin haben sie dieses Gemüse auf ihrem Stück Land im Freilichtmuseum in Lindlar selbst geerntet. Beim Erntedank-Gottesdienst auf dem Gelände vor den Aufenthaltswagen der Kita in Lindlar trugen sie daher schnell zusammen, was für eine Zucchini lebenswichtig ist: "Sie braucht Wasser und viel Sonne."

Die Figur "Zucci Zucchini" hatte Pfarrer Stephan Romot von der evangelischen Kirchengemeinde Lindlar mitgebracht. Zuvor hatte er dem Gemüse einen Mund geschnitzt, Augen aufgeklebt und ihm Arme und Haare aus grünen Zweigen verpasst. Gemeinsam mit dem Pfarrer dankten die Kinder für das Wasser und das Licht, die Pflanzen wachsen lassen und den Menschen damit Nahrung spenden.

"Wie das mit dem Wachsen geht, das erleben die Kinder der Johanniter-Waldkita aktiv mit", sagte Kita-Leiterin Daniela Günther. Denn bei ihren täglichen Aufenthalten im Wald beobachteten die Kinder im Jahresverlauf das Keimen, Blühen und Früchte tragen von Bäumen, Sträuchern und Blumen.

An den Aufenthaltswagen der Kita gibt es außerdem eine Kräuterspirale sowie eine gemauerte Feuerstelle, an der die Kinder jetzt sogar leckere Zucchini-Chips geröstet haben. Weitere Infos gibt es in der Waldkita bei Leiterin Daniela Günther (01 72/3 70 31 47).