Paten zur Hilfe junger Familien gesucht

sd. Wipperfürth. Die "Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche" in der Herbstmühle in Wipperfürth sucht ab sofort neue Familienpaten. So unterstützen die künftigen Paten als ehrenamtliche Mitarbeiter die Familien mit Kindern im Alter von null bis drei Jahren in deren Haushalten.

"Denn die Zeit nach der Geburt ist für die Eltern häufig eine Herausforderung, aufregend und anstrengend", sagt Jutta Schüler, Sozialpädagogin und Fachbereichsleiterin des Projektes "Frühe Hilfen" am Standort Herbstmühle. Nachdem das Projekt bereits in Lindlar, Hückeswagen und Radevormwald erfolgreich ist, möchten "wir das auch in Wipperfürth aufbauen", so Schüler.

Grundlage für das Projekt ist die Tatsache, daß etwa die jungen Mütter häufig, aufgrund des arbeitsintensiven Jobs oder der Erziehung mehrerer Kleinkinder, überlastet sind. Auch die Angehörigen oder Freunde sind heute in ihren Jobs so stark eingebunden, dass sie nicht immer als Hilfe für die Familien da sein können. Die künftigen Familienpaten sollen also dort helfen "damit Stress-Probleme in den jungen Familien erst garnicht entstehen", erklärt Schüler weiter.

"Die Paten sollen die Familien begleiten und entlasten, Zeit und Zuwendung schenken, Hilfe im Alltag sein und Möglichkeiten zur Ruhe geben", sagt die erfahrene Sozialpädagogin. "Die Paten geben den Familien etwa Anleitungen im Haushalt oder gehen mit dem Kind zum Spielplatz oder ins Schwimmbad", nennt Schüler als Beispiele. Die gesuchten Paten für Wipperfürth "sollten gerne mit Kindern umgehen, Zeit und Liebe investieren und bereit sein, sich in das neue Familienumfeld einzufügen", sagt Schüler.

Das ehrenamtliche Angebot richtet sich sowohl an Frauen wie auch an Männer. Das "Rüstzeug" für diese vertrauensvolle Aufgabe erlangen die neuen Paten durch qualifizierte Schulungen in Kooperation mit dem "Haus der Familie" in Wipperfürth. Dabei fungiert die Sozialpädagogin Jutta Schüler als enge Ansprechpartnerin für die neuen Paten: "Wir werden uns alle acht Wochen zu Teambesprechungen treffen und auch bei Problemen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen".

Die ehrenamtlichen Paten erhalten für ihre Tätigkeit einen Versicherungsschutz und die Fahrtkosten zu den Haushalten werden ihnen erstattet. Das Angebot ist für die Paten freiwillig und unbürokratisch sowie an keinen vertraglichen Zeitraum gebunden. Die Dauer des Einsatzes richtet sich dann nach dem Bedarf in der jeweiligen Familie und kann individuell abgesprochen werden. Für die Familien ist das Angebot kostenfrei und erfolgt nicht im Auftrag des Jugendamtes.

Wer sich für die vertrauensvolle Arbeit als Familienpate engagieren möchte, kann sich mit Jutta Schüler in Verbindung setzen unter der Telefonnummer 0 22 67 - 30 34 oder per E-Mail: herbstmuehle@beratung-in wipperfuerth.de.

Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Herbstmühle 3

51688 Wipperfürth

www.beratung-in-wipperfuerth.de