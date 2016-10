Kulturelle Reise um die Welt

aem. Engelskirchen. Zum bereits achten Mal hatte die Kunst- und Kulturinitiative EngelsArt in das Alte Baumwolllager eingeladen. Bürgermeister Dr. Gero Karthaus eröffnete das abwechslungsreiche Programm. Mit Worten und Klängen nahmen die Künstler die rund 180 Zuhörer mit auf eine Reise um die Welt. Die Moderation des Abends übernahmen Harry Cremer und Bernt Laukamp

Schwungvoll, mit Klassikern von Mozart bis Madonna startete das Jugendorchester der Musikschule Engelskirchen. Der 14-jährige Zaati und sein Vater Mustafa Amedov bezauberten das Publikum mit mazedonischer Folklore auf der Klarinette und dem Klavier. Die 17-jährige Sabrina Ohlbrecht aus Wipperfürth zog die Gäste mit selbst geschriebenen bewegenden und zeitgemäßen Texten in ihren Bann. Sie feierte an diesem Tag; Harry Cramer überreicht e ihr ein Buch von Quichotte, einem Textschreiber (Poetry Slam) aus Lindlar. Yoshie Terai bot traditionelle und moderne japanische Volkslieder, sie begleitete sich selber auf dem Klavier.

Dass man gemeinsam mit Humor mehr erreichen kann, zeigten die Clowninnen Dr. Kristin Kunze und Regina Halke in ihrem Clown-Theaterstück "Der goldene Schnitt". Lieder von starken Frauen, die von Freiheit und Liebe handeln, präsentierte Gülistan Kaymak in verschiedenen Sprachen. Ein Highlight war das Interview mit dem in Engelskirchen lebenden Diakon Rolf Faymonville. Er sprach über seine nicht alltäglichen Erfahrungen als Seelsorger der deutschen Olympiamannschaft in Rio. Mit Country, Rock und Folk heizte die Band Steven F. Dengo dem Publikum zum Abschluss des Abends mächtig ein. Um den Künstlern eine kleine Gage zahlen zu können, bat EngelsArt am Ausgang um eine Spende.