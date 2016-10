Haus für Kinder in Not in Derschlag eingeweiht

Zur Eröffnung wurde das "Kinder in Not Haus" durch den katholischen Pfarrer Christoph Bersch und den Gemeindereferenten der evangelischen Gemeinde Derschlag Michael Kunz eingesegnet.

bs. Gummersbach. Im Derschlager Kirchweg 3 wurde das neue "Kinder in Not Haus" eröffnet und eingesegnet. Ehemals der Standort der Pension "Haus Charlotte", soll es Kindern und Jugendlichen in Not Zuflucht und Sicherheit bieten. Insgesamt 15 Plätze stehen dafür in dem frisch renovierten Haus zur Verfügung, das von der Caritas-Jugendhilfe-Gesellschaft (CJG) St. Josefshaus gekauft wurde, nachdem die Besitzer des bisherigen Standorts in Nümbrecht Eigenbedarf an dem Haus angemeldet hatten.

Die Lage des Hauses mit dem Busbahnhof, der Autobahn sowie Ärzten und Schulen in unmittelbarer Nähe, aber trotzdem ruhig gelegen, sei ideal, wie Alois Kampa von der CJG die Wahl des Hauses begründete. Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 18 Jahren finden im "Kinder in Not Haus" Zuflucht. Betreut werden sie von acht Fach- und zwei Hauswirtschaftskräften.

"Kinder in Obhut zu nehmen, gehört zu dem Akt christlicher Nächstenliebe", erklärte Kampa. Damit das Haus unter einem guten Stern steht, wurde es durch Pfarrer Christoph Bersch und Michael Kunz, Gemeindereferent der evangelischen Gemeinde Derschlag, gesegnet. Viele Gäste wohnten der Eröffnung bei, um den Mitarbeitern um Leiterin Claudia Stoianovici und den Bewohnern gute Wünsche zu übermitteln. Darunter auch Dr. Juliane Bommert von der Geschäftsführung der CJG. "Zur Einsegnung bringe ich Terrassenmöbel anstatt Blumen mit, um auch im Garten einen Platz der Ruhe zu schaffen", so Bommert.