Prävention gegen Schulden

Ulrich Buciek, stellvertretender Direktor Vorstandsstab der Kreissparkasse Köln (links außen), überreicht den Vertretern der Schuldnerberatungsstellen Förderschecks in der Kassenhalle der Kreissparkasse Köln am Neumarkt.

Region. Die Überschuldung von Privatpersonen in Deutschland ist 2015 zum zweiten Mal in Folge, wenn auch nur leicht, angestiegen. Zum Stichtag 1. Oktober 2015 wurde für die gesamte Bundesrepublik eine Schuldnerquote von 9,92 % gemessen.

Damit sind rund 6,7 Millionen Bürger über 18 Jahre nachhaltig überschuldet. Im Vergleich zu 2014 hat sich die Anzahl der Schuldner um rund 44.000 (+ 0,7 %) erhöht. Während die Zahl junger Schuldner (unter 30 Jahre) weiter um 3,4 % zurückgegangen ist, verzeichnete die Schuldnerquote bei der ältesten Schuldnergruppe, der über 70-Jährigen, in den letzten beiden Jahren einen rapiden Zuwachs von 35,4 %. Quelle: Creditreform, Schuldneratlas Deutschland 2015



Die institutionalisierte Schuldnerberatung bietet Menschen in finanzieller Notlage Beratung und somit ein Stück Lebenshilfe. Als einzige kreditwirtschaftliche Gruppe fördert die Sparkassen-Finanzgruppe die Schuldnerberatungsstellen alljährlich mit namhaften Beträgen.

Alleine die Sparkassen in Nordrhein-Westfalen bringen jährlich 3 Millionen Euro aus einem speziell eingerichteten Fonds zur Mitfinanzierung der Schuldnerberatung auf. Seit 1998 summiert sich die Fördersumme auf über 48 Millionen Euro.

Dabei sind die Sparkassen trotz ihres hohen Marktanteils nachweislich in die Verursachung von Überschuldungssituationen kaum involviert.

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung in der Kreissparkasse Köln wurden kürzlich insgesamt 228.148,63 Euro an 12 Schuldnerberatungsstellen im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Köln übergeben. Unter anderem wurden auch das Diakonisches Werk des evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region und der Caritasverband für den Rheinisch-Bergischen Kreis, Bergisch Gladbach (Gemeinsame Schuldnerberatung) sowie das Diakonisches Werke Köln und Region, Bergisch Gladbach bedacht.

Überschuldete Menschen, die einen Rat suchen, finden vielfältige Informationen im Internet unter www.geldundhaushalt.de .