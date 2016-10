Neu beim Hospizdienst

aem. Engelskirchen. Der ambulante Malteserhospizdienst Aggertal hat ein neues Gesicht. Brigitte Schierbaum ist die neue Koordinatorin des Erwachsenenhospizdienstes. Die gelernte Krankenschwester hat lange Jahre im Krankenhaus gearbeitet, anschließend in der Arztpraxis ihres Ehemannes und viele Jahre in der häuslichen Pflege. Zum Hospizdienst kam sie über das Ehrenamt, indem sie den Hospizhelferlehrgang in Bensberg absolvierte. Dann folgte ein Palliativ-Care-Kurs, um im stationären Hospiz zu arbeiten. Das kam nicht zustande, weil Schierbaum eine Stelle als Koordinatorin im Ökumenischen Hospizdienst Rösrath annahm. Ein gutes Jahr war die 60-Jährige dort tätig, bevor sie nun nach Engelskirchen wechselte. Sie hat sich bereits in einigen Seniorenzentren vorgestellt. Pflegedienste und Arztpraxen folgen, damit alle Netzwerkpartner wissen, dass der ambulante Hospizdienst Aggertal im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich weiterhin zur Verfügung steht.

Info: www.hospizdienst-aggertal@malteser.org, Telefon: 0 22 63/4 81 19 25.