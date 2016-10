Taekwondo der Spitzenklasse

cf. Gummersbach. Sportler aus 13 Staaten waren in die Eugen-Haas-Halle nach Gummersbach gekommen, um dort die International Masters NRW auszutragen. Einmal jährlich wird bei diesem Bundes-Ranglisten-Turnier um Punkte gekämpft. Aus den Ländern Afghanistan, Tunesien, Schweden, Luxemburg, Holland, Belgien, Dänemark, Pakistan, Schweiz, Algerien, Marokko und natürlich der Bundesrepublik Deutschland nahmen insgesamt 260 Teilnehmer im Alter von neun bis 37 Jahren an dem Sportereignis teil. Unterteilt war das Turnier in 62 Gewichts- und Altersklassen.

Die afghanische Sportlergruppe brachte ein Flüchtlingskind aus einer Flüchtlingsunterkunft in Essen zur Teilnahme mit. Das Kind war bereits in Afghanistan sportlich herausragend gewesen und deshalb von den afghanischen Sportlern zur Teilnahme eingeladen worden.

Auch die rund 45 Kampfrichter waren international besetzt. Zu Gast war auch Komi Agbopletou, der Botschafter von Togo. Es mache ihm Freude, mit den jungen Menschen zusammen zu arbeiten, betonte er.

Die Mädchen wurden von Kampfrichterinnen bewertet.

Auf Initiative des TV Becketal war Gummersbach als Austragungsort ausgewählt worden.

Dass derartige Turniere in Gummersbach ausgetragen werden, zeige, dass die oberbergische Kreisstadt eine Sportstadt sei - offen und gastfreundlich, so Bürgermeister Frank Helmenstein.

Die Ergebnisse sind abrufbar unter www.nwtu.de.