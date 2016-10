Saisonstart: Eishockeytage

som. Wiehl. Einer neunjährigen Tradition folgend, begingen die Eishockeycracks der Wiehler Yetis auch in diesem Jahr ihren Saisonstart mit einem zweitägigen Einladungsturnier, zu dem sechs Mannschaften aus Luxemburg, dem Saarland, Hessen und dem Großaum NRW angereist waren. Unter dem Motto "We will puck you" feierten die Wiehler außerdem das 20-jährige Bestehen ihres Vereins, der Grund warum sich die Ehemaligen Micky Fuchs, Jan-Holger Hemke, Lou-Ann Krämer, André Simon, Sebastian Kruse und Matthias Kreutz nochmals die Schlittschuhe schnürten und im Yeti All Star auf Torejagd gingen. Außerdem lockte neben dem Hobby-Turnier ein attraktives Rahmenprogramm abseits der Eisfläche.

Den Einstieg in das sportliche Wochenende bildete die Welcome-Party am Freitagabend, bei der die Teams während des geselligen Zusammenseins erste taktische Marschrichtungen fest legen, wie Yeti-Vorsitzender Markus Klein augenzwinkernd mitteilte.

Für die Spielpausen zwischen den Matches, hatten die Gastgeber und aktuelle Meister der NRW-Hobby-Liga, mit Torwandschießen oder Eishockey-Quiz spannende Off-Ice-Wettbewerbe für ihre 150 Gäste organisiert.

Nach Abschluss der Gruppenphase wartete am Samstagabend die schon legendäre Players-Night, die sich bis in die frühen Morgenstunden ausdehnte. Nach der Zwischenrunde qualifizierten sich die Luxemburger Crazy Lions und Duisburg Phönix für das Endspiel, in dem die Crazy Lions mit 3: 2 den Siegerpokal abräumten. Die weiteren Platzierungen der Abschlusstabelle lauten: 3. Bitburg, 4. Essen, 5. Yetis Wiehl, 6. Unna, 7. Yetis All Stars, 8. EC Wallernhausen.