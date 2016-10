"The Höösch" - Jungs auf dem Vormarsch

aem. Engelskirchen. Aus dem Kindergartenprojekt der Villa Kunterbunt "Kinder und Väter singen kölsche Lieder" hat sich die Band "The Höösch" vor gut zwei Jahren gegründet. Erste Proben von Christoph Rüßmann, Dirk Meierlücke, Markus Remmel, Timo Traska und Ilja Engel aus Loope, Ründeroth, Hohkeppel und Köln fanden im Keller von Rüßmanns Elternhaus in Loope statt. Sinnliche, bodenständige und handgemachte Musik war und ist das außergewöhnliche Ergebnis. Anschließend gab es einige Konzerte in den Wohnzimmern der Verwandtschaft und der erste Probegig fand in der Wohnung von Rüßmanns Bruder in Köln statt. Von eigenen Liedern über Ostermann, Bläck Fööss, Höhner bis Kasalla haben die "Fünf" auch Songs von The Beatles und The Who drauf; das "The" in ihrem Bandnamen ist eine Anspielung auf diese "Großen".

Der erste größere Auftritt war als "Opener" auf Haus Ley, wo sich "The Höösch" in die Herzen der Zuhörer sangen und spielten. Nach einigen Karnevalsauftritten und als Vorgruppe für Miljö in Overath sind die Musiker auf dem besten Weg, sich einen Namen zu machen. "Auch die privaten Weihnachtskonzerte im Keller von Haus Ley spiegeln unserer Wandlungsfähigkeit wider", so Dirk Meierlücke, "hier geht es ausschließlich um kulturelles Zusammenkommen und es ist toll zu hören, wie alle Anwesenden mit uns "Stille Nacht" singen." Dabei entstanden viele Ideen zu neuen Stücken, so wurde "Ich han 'nen Deckel" und "Drink doch eine met" der Bläck Fööss ins Repertoire aufgenommen. ADer Song von Hannes Wader "Heute hier, morgen da" wurde "eingekölscht" und begeistert das Publikum. Die "Lück" ohne laute Musik und fette Beats zu unterhalten, spiegelt sich im Bandnamen "The Höösch" - ruhig, besinnlich und vor allem intensiv.

Sänger Meierlücke: "Es ist uns wichtig, dass wir Kultur fördern, die "Kölsche Sprooch" am Leben halten und auch immer ein klares Statement zu aktuellen Themen abgeben können." Der größte Auftritt bis jetzt war als Vorgruppe der Bläck Fööss am Aggerstrand vor rund 1.300 Zuhörern. Das soziale Engagement der "Jungs" zeigt sich bei den Weiberfastnachtsauftritten im St. Josef Altenheim in Engelkirchen, der Zusammenarbeit mit dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Aggertal und darin, dass sie auch für Menschen spielen, die nicht in der Lage sind, die Konzerte zu besuchen.

"The Höösch" sind auf dem besten Weg, die Herzen und Säle der Region bis nach Köln zu erobern, sie arbeiten ständig an eigenen Stücken wie etwa "Nur mit Dir", das Meierlücke für seine Frau schrieb. Am Freitag, 4. November, gibt "The Höösch" ein Zusatzkonzert in Hohkeppel, um 19 Uhr im Saal Hohkeppeler Hof, da für das Konzert am Samstag bereits alles ausverkauft ist; Karten sind erhältlich über HoH-Kultur.