Spende für die Vorratskammer

aem. Ründeroth. Bereits zum fünften Mal spendete die Elterninitiative des Secondhand-Kinderbekleidungsbasar "Rund ums Kind" den Erlös aus dem Verkauf an einen gemeinnützigen Zweck in der Gemeinde. Rund 15 Eltern von Grundschulkindern organisieren am ersten Sonntag im März und September den Kinderbasar im katholischen Pfarrheim in Ründeroth. Um die 80 bis 90 Verkäufer geben ihre Sachen zum Verkauf ab. 15 Prozent des Erlöses behält die Initiative. Beim diesjährigen Herbstbasar konnten 550 Euro einbehalten und im Anschluss an die Vorratskammer Engelskirchen gespendet werden. Bedürftige mit einem Oberbergpass können dort jeden Freitagmorgen Lebensmittel abholen. Auch gibt es stets bei einem Kaffee ein offenes Ohr.

Marie-Luise Prinz und Liane Hess, die beiden Organisatorinnen der Vorratskammer, wollen von diesem Geld, zusätzlich zu den gespendeten Nahrungsmitteln der Geschäfte, weitere Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs hinzukaufen. Wer privat spenden möchte, kann sich bei der Vorratskammer im Alten Rathaus in Ründeroth immer freitags von 8 bis 11.30 Uhr melden - oder unter Tel. 0 22 63/2 01 52 oder 6 01 22. Der nächste Basar findet am 5. März kommenden Jahres im katholischen Pfarrheim Ründeroth statt.