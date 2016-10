Wildsaison ist eröffnet

rg. Oberberg. Am 22. September wurden die NRW-Wildwochen 2016 im Düsseldorfer Medienhafen eröffnet auch an diesem Innovationsstandort findet Wildbrett aus der Region seine Fans und ist aus der Spitzengastronomie nicht mehr weg zu denken. Nun eröffnete auch im Oberbergischen Manfred Kind, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Oberberg, gemeinsam mit rund 100 geladenen Gästen und in Begleitung des Jagdhornbläsercorps Engelskirchen die Wildsaison im Bergischen. Ehrenvorsitzender Heinz Kreiensiek und seine Ehefrau Liesel zeigten sich verantwortlich für die gute Organisation und liebevolle Gestaltung - von der Einladung, Empfang der Gäste bis zur Tischkarte. Die Tafel war festlich und in Anlehnung an die Jagd dekoriert. Hirsche zierten Servietten, Tannenzapfen und Holzrinden verschönerten die edlen Tischdecken. Zu Wein und Bier kamen die wundervollen Wildgerichte auf den Tisch.

Schon allein beim Anblick des wohl proportionierten und hübsch angerichteten Tellers lief Jedermann das Wasser im Munde zusammen. So wurden wahlweise Rehmedaillon im Speckmantel auf Wirsinggemüse, Wildschweinroulade an Süßkartoffelstapf oder Rehragout mit Waldpilzen Rotkohl und Spätzle serviert.

Die geladenen Gäste darunter zahlreiche Jäger und Jägerinnen verbrachten einen Abend voller kulinarischer Köstlichkeiten. In der lokalen oberbergischen Gastronomie kann jetzt jeder Wildbrett und bergische Gastlichkeit genießen, denn die Saison der Gesellschaftsjagden hat begonnen und die Jäger und Jägerinnen erlegen bis Dezember die größte Anzahl von Wild. Ein Hochgenuss und äußerst gesund, denn Wildfleisch ist Bio pur.

Wild lebt in der Natur, ernährt sich von ihr und wird ohne Stress erlegt. Der natürliche Geschmack und die Zartheit des Fleisches sind unübertroffen. Das Wildbret aber keineswegs nur lecker, sondern auch gesund ist, wird deutlich wenn man die Inhaltsstoffe betrachtet.

Es ist reich an Mineralstoffen, fett- und kalorienarm, aber reich an hochwertigem Eiweiß, Vitaminen und Spurenelementen. Ein leckerer Wildbraten muss nicht unbedingt von einem Sternekoch gezaubert werden, sondern gelingt aufgrund der hervorragenden Produkteigenschaften jedem Küchenneuling.

Weitere Infos zur Kreisjägerschaft findetman unter: www.kjso.de