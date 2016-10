Ein Zentrum zum Wachsen und entfalten

Von Karin Rechenberger

Eckenhagen. "Das Team des AWO Familienzentrums hat in den vergangenen drei Jahrzehnten im Siedlungsschwerpunkt Eckenhagen eine unverzichtbare Begegnungs-, Spiel- und Lernstätte aufgebaut.

Sie haben dafür gesorgt, dass diese Einrichtung wirklich ein Garten für Kinder ist, in dem die Kleinen den geeigneten Nährboden finden, um zu wachsen und sich zu entfalten", lobte Reichshofs Bürgermeister Rüdiger Gennies in seinem Grußwort das Familienzentrum-Team. Zu einer Feierstunde zum 30-jährigen Bestehen des AWO Familienzentrums Helene-Simon begrüßte Leiterin Marina-Mayer Pluschke die zahlreichen Gäste. In einem Rückblick berichtete sie, dass die Einrichtung am 1. Oktober 1986 auf dem Gelände des Schulzentrums gegründet wurde. Damals gab es zwei Gruppen in den ehemaligen Schulräumen des damaligen Schulkindergartens. Im Jahr 2000 folgte der Umzug an die Straße "Am Bromberg" mit zwei Regelgruppen und einer Integrativgruppe. Seit Juni 2003 hat der Kindergarten ein Leitungsteam, das von Marina Mayer-Pluschke und Tanja Klein gebildet wird. Im Jahr 2009 wurde aus der Kindertageseinrichtung ein zertifiziertes Familienzentrum. Der Gebäudekomplex wurde im Jahr 2013 durch einen Anbau erweitert und eine vierte Gruppe eingerichtet. Ab diesem Zeitpunkt werden auch zweijährige Kinder in der Einrichtung betreut und heute besuchen 80 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren mit oder ohne Förderbedarf das Helene-Simon Familienzentrum der AWO in Eckenhagen. "Aber damals wie heute und unter welchem Namen auch immer - stets und bis zum heutigen Tag stand und steht das Wohl der uns anvertrauten Kinder im Mittelpunkt", betonte Marina-Mayer Pluschke. Sie gehört mit ihrer Kollegin Silvia Saggiomo zum Gründungspersonal. Beate Ruland, Vorsitzende des AWO Mittelrhein, dankte dem Leitungsteam und Silvia Saggiomo ganz herzlich für ihre langjährige Treue. Sie lobte das gesamte Team für seine wirklich gute, pädagogische und engagierte Arbeit. Sie wies aber auch auf die schwierige Zeit in der ersten Jahreshälfte hin. Durch rechtzeitiges Gegensteuern konnte das große Unheil, das durch äußere Umstände und Einflussnahme bedingt, vom Verband abgewendet werden. Fachkraft Anke Hilchenbach gratulierte den beiden Jubilarinnen Marina-Mayer Pluschke und Silvia Saggiomo im Namen des Mitarbeiterteams mit einer anschaulichen Geschichte über die Schönheit und Kraft eines Steines. Auch AWO-Ortsvereinsvorsitzender Siegfried Zessinger gratulierte dem Familienzentrum und im Besonderen den Damen der ersten Stunde. Als Überraschungsgast wünschte Diakon Willibert Pauels, alias "De bergische Jung", dem Familienzentrum "Jottes reichen Segen" und gab einige Anekdötchen zum Besten. Das wichtigste im Leben ist die Liebe und die Seele ist kostbarer als das ganze Universum, da ist er sich sicher. Am Nachmittag wurde im Familienzentrum mit einem bunten Programm für Kinder, Eltern und Angehörige noch weitergefeiert.