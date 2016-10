Waldemar Wiebe siegte in Shenzhen

eif. Waldbröl. Der Kickboxer Waldemar Wiebe genannt "the tadjik lion vom Team Golden Glory" siegte in China Shenzhen. Ein Mega-Event in der chinesischen Metropole, denn die Arena war mit 18.000 Zuschauern ausverkauft und der sportliche Wettkampf wurde in vielen Ländern übertragen. Auf dem Programm standen elf Fights. Dabei traten viele Stars der Szene gegeneinander an. The Lion absolvierte den ersten der beiden Hauptkämpfe gegen Fa Biang, einen der Top-Stars im Weltergewicht in China. Zum Einmarsch wurde Biang wie zwar wie ein König in den Ring begleitet, hatte aber gegen Wiebe nur wenig Chancen. Zum Schluss versuchte der Chinese sich im Clinch zu verstecken. Am Ende war es ein einstimmiger Punktesieg für Wiebe.