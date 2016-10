Hat meine Stadt ein Herz fürs Rad?

Mehr als 100.000 Bürgerinnen und Bürger haben 2014 mitgemacht und die Situation in 468 Städten in ganz Deutschland beurteilt. 2016 will der ADFC die Beteiligung noch einmal deutlich erhöhen.

Seit 1. September läuft die Umfrage zum großen ADFC-Fahrradklima-Test 2016. Der Fahrrad-Club ruft wieder hunderttausende Radfahrerinnen und Radfahrer bundesweit dazu auf, die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu bewerten.

Der Test gibt Politik und Verwaltung lebensnahe Rückmeldungen zu Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung. Die Gewinner-Städte werden im Frühjahr 2017 ausgezeichnet.

ADFC-Bundesvorstand Ludger Koopmann sagt: "Der Fahrradklima-Test hat sich als Zufriedenheits-Index der Radfahrer bestens bewährt. Immer mehr Städte haben entdeckt, dass Fahrradfreundlichkeit ein echter Standortfaktor und ein Synonym für Lebensqualität geworden ist. Wir wünschen uns, dass in diesem Jahr noch mehr Menschen mitmachen - und dass wir bei der Siegerehrung ein paar Überraschungsgäste auf dem Treppchen sehen!"

ADFC-KV-Vorstandsvorsitzende Bernhard Werheid ergänzt: "Die Gemeinden in RheinBerg und Oberberg haben für den Radverkehr in letzter Zeit eine Menge getan. Gute Beispiele sind die Bahntrassenradwege, die das Bergische für die Anwohner und Touristen "erfahrbar" gemacht haben und die Radstation in Bergisch Gladbach, welche trotz starker Hindernisse in der Politik sich inzwischen erfreulich etabliert hat. Jetzt geht es um die Frage: Kommen die Verbesserungen auch bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Was läuft schon gut - was nicht? Wir bitten alle Bürger, sich ein paar Minuten für die Befragung auf www.fahrradklima-test.de zu nehmen. Es lohnt sich!"

Bei der Online-Umfrage werden 27 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt - beispielsweise, ob das Radfahren Spaß oder Stress bedeutet, ob die Radwege von Falschparkern freigehalten werden und ob sich das Radfahren insgesamt sicher anfühlt.

Die Umfrage findet zwischen 1. September und 30. November 2016 über die Internetseite www.fahrradklima-test.de statt. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2017 präsentiert.