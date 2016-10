Schüler erkundeten das Leben der Römer

Marienheide. Eine exklusive Einladung zu einer Exkursion zur Saalburg erging an die Lateinschüler der Gesamtschule Marienheide. So fuhren 63 Lateinschülerinnen und -schüler mit ihren drei Lehrerinnen in den Taunus bei Bad Homburg, an den ehemaligen Limes. Die Schüler hatten gleich einen imposanten Blick auf das ehemalige Römerkastell. Es folgte eine Führung. Alte Ausgrabungen zeigten, wie Fußbodenheizungen in der Antike funktioniert haben.

Eine Baracke, die wieder vollständig eingerichtet nachgebildet worden ist, führte auf beeindruckende Weise vor Augen, wie die Soldaten damals dort untergebracht waren; für die 25-jährige Dienstzeit zu acht Mann zusammen auf kleinstem Raum. Außerdem wurde das Fahnenheiligtum gezeigt sowie eine Nachbildung des Speisesaals eines römischen Offiziers. Nach den Führungen war noch ein wenig Zeit zum eigenen Erkunden des Geländes. So nutzten einige die Zeit, um römische Spiele auszuprobieren. "An diesem Tag waren wir auf jeden Fall ganz nah dran an ihnen, den alten Römern", so die Schüler.