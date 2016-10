rg. Gummersbach. Inspiriert von dem Lied "Stääne" der Kölner Band "De Klüngelköpp" schrieb Rolf Deutsch seinen neuesten Roman "Geboren in Colonia". Im Song wie im Buch geht es um einen Heimkehrer, der nach langer Köln Abstinenz zurückkehrt in die Domstadt, dort einiges erlebt und bemerkt: "Wenn am Himmel die Stääne danze, un d'r Dom sing Glocke spillt, jo dann weiß ich dat ich doheim bin, jo doheim bin he am Ring". Das Lied ist nicht nur Inspirationsquelle, es findet auch im Roman seinen Platz. Hier hört es Hannes, der als 25-Jähriger Köln verlässt, um die Welt zu bereisen. Er sucht sich einen besonders schönen Platz aus und lässt sich nieder. In der Südsee kauft er ein kleines Hotel und lebt ein glückliches Leben, bis ihn seine Frau verlässt.

Nach 35 Jahren fährt er das erste Mal wieder nach Köln und besucht seine Heimatstadt. Nicht, um dort zu bleiben - seine Heimat ist die Südsee geworden. Als er aber völlig unerwartet seine Jugendliebe wieder trifft und erfährt, dass er sogar Vater ist, steht plötzlich das Leben Kopf. Rolf Deutsch liebt Köln über alles, ob Kölsch, Karneval oder FC - der geborene Frechener ist Fan durch und durch. "Geboren in Colonia" ist nun sein vierter Roman, der in der Rheinmetropole spielt. Während "Der König vom Chlodwigplatz" und "Das Gasthaus am Rhein" sowie "Ein ganz schmutziges Geschäft" Krimis sind, handelt es sich bei "Geboren in Colonia" um eine Liebeskomödie "mit etwas älteren Liebenden", wie der Autor schmunzelnd bemerkt.

Deutsch selber feiert in diesem Monat seinen 60. Geburtstag und ist voller Tatendrang. Erst vor zwei Jahren begann der Qualitätsprüfer mit dem Schreiben und konnte dann gar nicht mehr aufhören. Sieben Romane brachte er zu Papier. "Ich habe mir vorgenommen, jedes Jahr zwei Romane zu schreiben", so der flinke Hobby-Autor, der nicht nur schreibt, sondern seine Bücher auch selber verlegt. Erstmals gibt Rolf Deutsch nun eine Lesung - in seinem Wohnort Gummersbach-Dümmlinghausen, in der Alten Mühle, am Sonntag, 30. Oktober, um 15 Uhr. Weiteres über den Autor und seine Werke: www.rolf-deutsch.de.