Besonderes Erlebnis: Kunst in der Vogtei

Zahlreiche Künstler präsentierten ihre Werke bei der Kunstbörse in der Alten Vogtei in der Kreisstadt.

rg. Gummersbach. Ein kunstvolles Bild bot sich in Gummersbach. Eine Woge der Kunst zog durch die Alte Vogtei in der Innenstadt. Draußen ließen bunte Bilder und Skulpturen bereits erahnen, was die Gäste im Inneren erwarten könne. Und tatsächlich: Die Alte Vogtei öffnete ihre Türen für die Kunstbörse zum Sehen, Kaufen und Mitnehmen; initiiert vom Kunstforum Gummersbach mit Unterstützung der Entwicklungsgesellschaft Gummersbach.

Elf Künstler präsentierten in den Räumen des im Jahre 1700 erbauten und lokal als "Die Burg" bekannten Gebäudes ihre Arbeiten und erklärten dem Publikum alles rund um ihre Kunstwerke.

Aber nicht nur die einzelnen Werke boten Gelegenheit zum Staunen, denn die Alte Vogtei selber war einen Blick wert und das zum letzten Mal in diesem Erscheinungsbild. Teilweise ließ das Mauerwerk tief blicken, hier und da bröckelte der Putz.

Die Vogtei verströmte einen ganz besonderen Charme. Dies nutzten die Künstler auch teilweise aus.

Johannes Kersting aus Nürnberg zum Beispiel erweiterte seine ausgestellten Bilder, in dem er die Wände des Raumes in den Farben seines Kunstwerks bemalte oder Linien der Bilder auf der Wand weiter führte.

Die Künstler genossen es sehr, dass sie an keine sogenannten "Nagel-Richtlinien" gebunden waren. In der Vogtei konnten sie walten wie sie wollten und Nagel für ihre Kunstwerke in die sanierungsbedürftigen Wände klopfen. Das Gebäude soll umfassend renoviert werden.

"Das ist eine Win-Win-Situation", so Vereinsvorsitzende Silke Knapp-Trauzettel. "Die Besucher haben Zutritt in die Vogtei und bekommen darüberhinaus Kunst geboten, die Künstler erhalten ein größeres Publikum und können das Gebäude effektiv nutzen".

Das Kunstforum Gummersbach hat es sich zum Ziel gemacht, Kunst ins "private Reich" zu bringen und den unmittelbaren Kontakt mit den Künstlern zu ermöglichen. Wer das Kunstforum dabei unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen (www.kunstforum-gummersbach.de).