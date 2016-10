50 Jahre alt, der Segelclub Aggersee

rg. Gummersbach-Lantenbach. Die Freude war riesig, als Ernst van Kerkom für seine Leistungen in 50 Jahren Vereinsmitgliedschaft geehrt wurde. Vereinsvorsitzender Thomas Herrmann überreichte im Beisein von Bürgermeister Frank Helmenstein den riesigen Pokal. Als am 13. März 1962 der Aggertaler Segelclub mit Bootssteg und Zeltplatz am Ufer der Aggertalsperre gegründet wurde, konnte noch niemand ahnen, dass nur drei Jahre später die Sperrmauer saniert und die Aggertalsperre abgelassen würde.

Aus diesem Grund wechselte man das Gewässer. An der Biggetalsperre gefiel es einigen Mitgliedern so gut, dass sie direkt blieben. Deshalb gründete sich am 23. September 1966 der "Segel-Club- Agger" (SCA) in der Gaststätte Burg Zinne neu. Gründungsväter waren: Winrich Grenz, Siegfried Keul, Heinz Dieter Klump, Lothar Dorloff, Herbert Ley, Lothar Sauer?und Karl Heinz Wirths. Erst mit Aufnahme in den Deutschen Segler Verband ein Jahr später wurde der Name des Clubs SCA um das "L" für Lantenbach erweitert zu dem heutigen SCAL. Kurz nach der Neugründung traten 14 begeisterte Segler mit ihren Familien in den Club ein. Darunter auch Ernst van Kerkom. Er und Siegfried Keul sind heute noch mit ihren Familien in der dritten beziehungsweise vierten Generation aktiv.

Für 25-jährige Clubmitgliedschaft erhielten Bentje Flick, Jan Felix, Christian und Niklas Herrmann einen Pokal. Das Besondere hierbei: Die Geehrten waren zum Anmeldedatum beim 25-jährigen Jubiläum noch kleine Kinder und ihre klugen Eltern dachten sich, wenn wir sie jetzt schon anmelden bekommen sie zum 50-Jährigen eine Auszeichnung.

Waltraud und Siegfried Keul, Elli und Ernst van Kerkom sowie Elke Zöllner wurden für 50 Jahre SCAL-Mitgliedschaft geehrt. Während der Jubiläumsfeier fand auch die sportliche Ehrung statt. So wurde der Sieger der Stadtmeisterschaft der Stadt Gummersbach, Jan Peters, der gemeinsam mit Christian Wirths Clubmeister in der Klasse der Kielzugvögel wurde, ausgezeichnet. Den größten Pokal erhielt Ernst van Kerkom als Auszeichnung für den Segler, der die meisten Clubmeisterschaften in der Vereinsgeschichte gewonnen hatte.