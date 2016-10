LEADER: innovative Dörferentwicklung

som. Oberberg. LEADER - hinter dem Akronym verbirgt sich ein EU-Förderprogramm zur Stärkung und Entwicklung ländlicher Räume durch Vernetzung regionaler Akteure. Mit ihrer Bewerbung unter dem Arbeitstitel "Oberberg: 1.000 Dörfer- eine Zukunft" wurde auch der Zusammenschluss der Kommunen Bergneustadt, Engelskirchen, Gummersbach, Lindlar, Morsbach, Nümbrecht, Reichshof, Waldbröl und Wiehl ins europäische Programm aufgenommen und kann nun bis zum Jahr 2023 innovative Projekte entwickeln und realisieren, die der heimischen Region und ihren Bewohnern nachhaltig zu Gute kommen.

Gesucht sind Menschen, die die Stärken und Perspektiven vor Ort kennen und weiter entwickeln möchten. Insgesamt hält der Fördertopf für "Oberberg: 1.000 Dörfer - eine Zukunft" finanzielle Mittel in Höhe von 3,1 Millionen Euro bereit. Nach Einreichung eines Projektbogens, der von der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Kulturlandschaftsverband Oberberg geprüft wird, können sich neben öffentlichen Institutionen auch Vereine und Privatpersonen um Förderung für ihre Ideen bewerben.

Die Höchstfördersumme für ein einzelnes Vorhaben beträgt 250.000 Euro, von denen ein 65-prozentiger Anteil aus Fördermitteln getragen wird und ein 35-prozentiger Eigenanteil beim "Ideengeber" verbleibt. Als direkte Ansprechpartner und Berater zu möglichen Projekten fungieren die Regionalmanager Christiane Mattil und Jan Foerster.

Die Entwicklungsvorschläge sollen sich an vier zentralen Handlungsfeldern orientieren. "Lernen in der Region" hat die allgemeine Bildung, die Weiterqualifizierung und den Wissenstransfer im Blick. Die "regionale Attraktivität" zielt auf die Bereiche Kultur, Freizeit/Tourismus, Natur- und Kulturlandschaft, beim "Leben in der Region" stehen die Dörfer, Gesundheit, Generationen, Soziales und Arbeit im Fokus. Der vierte Schwerpunkt "Wirtschaften in der Region" befasst sich mit Energie, Fachkräften, dem Standort und der Versorgung.

Bei der Auftaktveranstaltung zum LEADER-Projekt in der neuen Orangerie von Schloss Homburg skizzierten die Regionalmanager den zahlreich erschienenen Interessierten inspirierende Formate anderer Teilnehmerkommunen, wie eine die "Pfälzerwald-Lamm-Initiative" zur Verbesserung des Schäfer-Images oder den "Märchengarten am Kindergarten", in dem ein Gartenprojekt zur Weitergabe von Wissen über die Generationen diente.

Mattil und Foerster forderten dazu auf, ohne Scheu das Gespräch mit ihnen zu suchen, um das "Wir-Gefühl" zu stärken, Projekte in Gang zu bringen und eine stärkere Vernetzung der örtlichen "Aktivposten" zu befördern. Nähere Infos zur LEADER-Region Oberberg "1000 Dörfer - eine Zukunft" unter www.1000-dörfer.de.