Lindlar klebt weiter

wr. Lindlar. "Was Köln kann, können wir auch" dachte sich Joachim Stüttem, der in der Gemeinde Lindlar nicht nur als der Ex-Präsident der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß bekannt ist, " nach dem Kölner Vorbild wollte ich einen Aufkleber mit der Silhouette des Lindlarer Ortskerns, für mein Auto, selbst gestaltet, nach zwei Stunden stand der erste Entwurf".

In seiner Firma, im Industriepark Klause, stellt er den Aufkleber einzeln mit einem Plotter her und klebte ihn auf sein Auto. Seinen Entwurf stellte er anschließend auf facebook zur Diskussion und ab dann hagelte es Änderungsvorschläge und alle wollten einen Aufkleber haben.

"Stütti" entschloss sich den Aufkleber für fünf Euro zu verkaufen und die Einnahmen anschließend für einen guten Zweck zu spenden Arbeitszeit und Materialkosten stiftet er," ab jetzt ging es in der Firma nur noch rein und raus und ich habe nur noch Aufkleber gemacht". Mit dem Überschreiten der 5.000 Euro Spendensumme konnten aktuell 1.750 Euro an die die Organisatoren der Speisekammer Lindlar und den neu gegründeten Verein KiJu-Lindlar übergeben werden. Die Speisekammer bekam 1.000 Euro, sie hilft rund 60 Menschen in Not, die einen Essensschein der Gemeinde besitzen.

Was ungefähr dem Budget eines Monats entspricht. Die restliche Summe geht an den neu gegründete Verein KiJu-Lindlar, der Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Lindlar unterstützen.

Mit dem Verkauf der Aufkleber wird es weiter gehen und Joachim Stüttem schmunzelte, "das nächste Ziel ist eine fünfstellige Summe". Weiterhin gibt es diese Aufkleber im Spielwarengeschäft Pfeiffer, Lindlar Touristik und der IBB, dem Betrieb von Stüttem im Industriepark für fünf Euro zu kaufen.