Bergische Kaffeetafel in der Alten Mühle

rg. Dümmlinghausen. Wer kennt sie nicht, die Alte Mühle im Gummersbacher Stadtteil Dümmlinghausen? Schon manch einer hat hier seinen runden Geburtstag gefeiert, Jazz Klängen beim Frühshoppen gelauscht oder einfach die entspannte Atmosphäre am Waldrand genossen.

Die Dorfgemeinschaft Dümmlinghausen-Hesselbach-Bernberg hat es sich zur Aufgabe gemacht das alt ehrwürdige Gebäude zu pflegen und zu hegen. Vereinsvorsitzende Heidi Schröder möchte die Mühle auch nutzen, um das Miteinander zu fördern. So organisierte sie mit fleißigen Helfern einige Aktionen rund um die Mühle. Beim Spaziergang zum Haus Jonas dem ältesten Fachwerkhaus in der Region trafen sich alle Wanderer an der Mühle und machten sich gemeinsam auf den Weg, um bei ihrer Rückkehr in der Mühle eine gemütliche Bergische Kaffeetafel zu genießen.

Zur bergischen Kaffeetafel gehören neben frischem Kaffee aus der Dröppelmina süße und herzhafte Speisen. So war auch in der Mühle der Tisch reich gedeckt mit unterschiedlichen süßen Speisen und Herzhaftem zum Belegen der Brote. Die berühmten Bergischen Waffeln, die ganz klassisch mit heißen Kirschen, Sahne und auch Milchreis mit Zimt und Zucker serviert wurden durften auch nicht fehlen.

Nur der Kaffee kam nicht aus der Dröppelmina. Die stand aber zur Zierde in der Mitte des Buffets, direkt neben einem kleinen Sparschwein. Hier wurden Spenden für das Mühlrad erbeten. Der Verein hat es sich außerdem zum Ziel gesetzt das Mühlrad wieder in Bewegung zu bringen. Für dieses Vorhaben organisierte der fleißige Verein bereits ein Benefizkonzert. Beim gemütlichen Nachmittags-Kaffeeklatsch wurden die Kinder zusätzlich mit einer Tüte Leckereien versorgt, sodass es wirklich Niemandem an Etwas fehlte und in gemütlicher Runde geklönt und geschlemmt werden konnte.

Diese Erfahrung inspirierte Schröder auch für die Fortsetzung für gemütliche Gesprächsrunden. In baldiger Zukunft möchte sie einen Nachmittag mit den Alteingesessenen veranstalten, wo sich erinnert wird, wie es einst in Dümmlinghausen, Hesselbach und Bernberg ein Mal zu ging. Zuvor gibt es in der Mühle noch eine Lesung. Am Sonntag, 30. Oktober, um 15 Uhr liest der Dümmlinghauser Autor Rolf Deutsch erstmalig aus seinen Werken. Man darf gespannt sein und sich überraschen lassen.

Die Alte Mühle bietet für solch einen Anlass jedenfalls eine gute Bühne. Das hat auch die Lesung für Kinder mit der Gummersbacher Autorin Dagmar Finger bewiesen. Sie las aus ihren Kinderbüchern "Die Tränen der Muschel" und "Manchmal ist alles ganz anders" vor und schenkte den anwesenden Kindern und ihren Eltern eine gute Zeit. Wer die Dorfgemeinschaft und ihre Aktionen unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen. Infos bei Heidi Schröder, Tel. 01 52/31 87 59 09.