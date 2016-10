rg. Gummersbach-Dümmlinghausen. Es ist mucksmäuschenstill. Neugierig schauen strahlende Kinderaugen zu Dagmar Finger. Die Erzieherin und Autorin hat Geschichten in die Dümmlinghauser Mühle mitgebracht und liest mit Herz und Seele aus ihren Werken. In "Manchmal ist alles anders" geht es um den dicken grünen Drachen Mops und das Thema Vorurteile. Fingers erstes Bilderbuch, "Die Tränen der Muschel", entführt die Leser in das Reich der Elfen. Zwergelfe Afra liebt es, Geheimnisse zu lösen. Doch wo findet sie diese? Zwischen den beiden Kindergeschichten gibt es etwas Süßes. Heidi Schröder vom Gartenbau- und Dorfverschönerungsverein Dümmlinghausen-Hesselbach-Bernberg, die die Idee zu der Lesung in der Alten Mühle hatte, verteilt Leckereien an Groß und Klein.

"Es ist schön, wenn man in gemütlicher Runde zusammen sein kann und das Miteinander gepflegt wird", so die Vereinsvorsitzende. Gebannt hörten die Kinder zu, auch als die Autorin, die in ihrem Kindergarten im Gummersbacher Stadtteil Lantenbach ebenso mit Freude Kindern das Thema Literatur näher bringt, erklärte, wer die Bilder zu den Geschichten gemalt hat und wem die Bücher gewidmet sind. 2011 begann die Erzieherin nach einer Erkrankung, die ihr Leben völlig veränderte, mit dem Schreiben. Mit ganzem Herzen arbeitete sie daran, ihre Ideen auszudrücken und die Phantasie des Lesers mit Herz und Seele zu bewegen.

Der Erlös aus dem Verkauf der beiden Kinderbücher geht zu 100 Prozent an die Ursula-Barth-Stiftung, die es sich zum Ziel gemacht hat, Kindern und Jugendlichen mit geistigen, psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen sowie Eltern und Erziehenden in besonders schwierigen Situationen zu helfen. In der Dümmlinghauser Mühle kamen zum Schluss auch die Erwachsenen literarisch auf ihre Kosten, denn Dagmar Finger stellte auch ihr Buch mit Kurzgeschichten vor: "Seiltanz durch ein Jahr".

Weitere Informationen unter www.dagmarfinger.com.