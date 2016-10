Mission not impossible

rg. Gummersbach. Wenn in aller Munde nur noch Krieg und Terror sind und die Menschen sich Fragen, ob es denn nichts Gutes mehr in der Welt gibt, dann ist die klare Antwort: "Ja, es gibt sehr viel Licht und Hoffnung in dieser Welt".

Zahlreiche ehrenamtliche Helfer, Missionare und Weltverbesserer sind auf dem Erdball unterwegs, um Frieden und Hoffnung zu bringen und die große Lügen, die Armut mit sich bringt, zu beseitigen. Armut pflanzt häufig Botschaften wie: "Du bist wertlos!" oder "Du bist kraftlos und hoffnungslos!" Viele in Armut lebende Menschen verinnerlichen diese Botschaft, vor allem für Kinder verheerend. Die Kirche für Oberberg (KFO) lud in Gummersbach zu einem "Mission Day" ein. Missionare hatten dort Gelegenheit, von ihren Erfolgen und ihren unterschiedlichen Einsätzen im Ausland zu berichten und zeigten Möglichkeiten auf, wie man sich selber engagieren kann.

So sprachen unter anderen Rudi Walter über sein Projekt in Tschechien, Suhail Rubin über Mission in Pakistan und Mulugeta Ashagre über das Projekt in Äthiopien und welche Möglichkeiten man tatsächlich hat, die Welt zu verändern und positiv zu beeinflussen. Man müsse noch nicht einmal verreisen, um ein wenig Licht in das Dunkel der vielen Menschen weltweit zu bringen. So gibt es beispielsweise die Möglichkeit, eine Patenschaft für ein Kind in einem Dritte-Welt-Land zu übernehmen. Während des "Mission Days" im KFO-Gebäude auf dem Steinberg wurde eine Videobotschaft von zwei KFO Mitgliedern veröffentlicht, die mit ihrem Baby zurzeit in Tansania sind und dort mit Jugendlichen und Kindern arbeiten. Verschiedene Missionsorganisationen stellten ihre Projekte vor, so die Missionsgesellschaft OMF.

Sie präsentierte sich und ihre verschiedenen Aufgabenbereich in Asien. "Serve Asia" ermutigt und begleitet junge Christen, sich mit ihren Gaben und Möglichkeiten in der Weltmission zu engagieren. Ein Kurzzeiteinsatz dauert von wenigen Wochen bis zu elf Monaten. Horst Engelmann, Missionsleiter des Forums Wiedenest, betonte den Win-Win-Effekt, den ein Einsatz im Ausland hat: "Man sammelt Erfahrungen, die man in Deutschland niemals machen kann und dient gleichzeitig den Menschen vor Ort."