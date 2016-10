Gemeinsam Obst und Gemüse geerntet

Mit so reicher Ernte und so fröhlicher Stimmung zeigt das interkulturelle Gartenprojekt, mitinitiiert von Isolde Werst und Franz Meuter (2/3.v.l.) Erfolg.

som. Wiehl. Herbstzeit ist Erntezeit und ebendiese Ernte fällt im Nutzgarten der beiden syrischen Familien von Majda und Emad Khansheikhouni sowie Ziehrea und Waddah Alsaeed in diesem Jahr reichlich aus. Die mannigfaltige Palette der Erträge reicht von stattlichen Kohlrabi, Hokkaido-Kürbissen, Mangold, Mais und Bohnen, über Zucchini, Gurken, Auberginen und Kartoffeln, bis hin zu aromatischen Erdbeeren, Weintrauben und unterschiedlichsten Sorten von Minze. Über die Gemüse -und Obst-Überschüsse aus dem ökologischen Anbau freuen sich befreundete Syrer und die Nachbarn in Oberwiehl.

Das private Erntefest wird in fröhlicher Runde mit Kindern und Freunden bei einer frischen Tasse Tee gefeiert. Hier trägt ein erstaunliches Projekt Früchte, das erst zu Beginn dieses Jahres aus der Taufe gehoben wurde. In Zusammenarbeit mit der Flüchtlingshilfe Wiehl entwickelten Mitglieder der BI Oberberg Süd für den Atomausstieg und die Energiewende die Idee eines interkulturellen Biogarten Projektes, das über das gegenseitige Kennenlernen und die Selbstversorgung hinaus, eine sinnvolle Freizeitgestaltung für die entwurzelten und oft traumatisierten Menschen ermöglichte.

Günther Weymans, Vermieter der Familien Khansheikhouni und Alsaeed, begrüßte die Initiative spontan und so entstand auf einer bisherigen Rasenfläche von 18 mal zwölf Metern der neue Garten. Von den "Wiehler Flüchtlingen" beteiligten sich 35 Personen aus verschiedenen Unterkünften, die den Mitinitiatoren Isolde Werst und Dr. Franz Meuter im Frühjahr beim Pikieren der etwa 5.000 Pflanzen halfen, die in deren Folientunnel herangezogen worden waren.

Später hieß es dann ab ins Beet, jäten, gießen und warten. Gegen den Rat der Einheimischen kultivierten die Neu-Oberwiehler auch ihre Tomatenpflanzen im Freiland, was daheim im syrischen Hausgarten bisher beste Erträge sicherte, sich im regnerischen Oberberg aber nachteilig auf das Gedeihen von "Solanum lycopersicum" auswirkte. Deshalb planen Waddah und Emad, neben der Bewirtschaftung der Gartenfläche und den beiden Hochbeeten, den Bau eines kleinen Gewächshauses.

"Mangold ist nicht so der Bringer, Okras stehen auf der Wunschliste", resümiert Isolde Werst nach der ersten Gartensaison, die von allen beteiligten Gärtnern in den höchsten Tönen gelobt wird. "Wir sind dankbar, dass wir hier sein können und möchten uns herzlich bei Günther, Franz und Isolde, allen Paten und Helfern bedanken", unterstreichen die beiden Familien und freuen sich, in der Oberwiehler Nachbarschaft gut integriert zu sein.