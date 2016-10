Lindenplatz: City of Light

rg. Gummersbach. Während die einen schräg oder gruselig kostümiert durch die Straßen ziehen und etwas Süßes verlangen, damit es nichts Saures gibt, veranstalten die anderen einen Tag voller Liebe, Miteinander und Licht. "City of Light" nennt sich der traditionsreiche Event unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Frank Helmenstein. Die Idee ist, den Reformationstag, den 31. Oktober, in Gedenken an die Reformation der Kirche durch Martin Luther zu feiern und so die kulturelle Bedeutung dieses Tages hervorzuheben. Bisher feierte man das Familienfest auf dem Bismarckplatz.

Dieses Jahr wird es größer und findet auf dem Lindenplatz statt. Veranstaltet wird es durch die Initiative "Suchet der Stadt Bestes" und wird unterstützt durch die Evangelischen Allianz. Viele christliche Organisationen wie der christlichen Motorradclub "Surprise" und engagierte Einzelpersonen unterstützen den Event mit Angeboten für die ganze Familie, zum Feiern und Innehalten für Groß und Klein. So wird es das kunterbunte Kinderzelt geben, Kinderschminken, Popcorn, Stockbrot, Waffeln, Zuckerwatte und vieles mehr. Eine Spielstraße wird aufgebaut, eine Fußballarena und ein Escape-Room laden zu Spiel, Spaß und Entspannung ein.

Ab 12 Uhr werden die einzelnen Stände in der Kaiser- und Hindenburgstraße geöffnet sein. Gegen Abend, wenn es langsam dämmert, eröffnet das "Zelt der Begegnung". Hier gibt es auch eine Chill-Out-Area und Musik: Unplugged, Worship und Praise-Jam bis in den späten Abend. Zu dieser nicht kommerziellen Veranstaltung sind alle Oberberger eingeladen. Wer sich mithelfen möchte oder sich am 24-Stunden- Gebet für die Menschen der Stadt am Freitag, 28. Oktober,ab 19.30 Uhr in der Kaiserstraße 55 teilnehmen möchte, kann sich bei Frank Oeljeklaus von der Initiative "Suchet der Stadt Bestes" per E-Mail melden: foeljeklaus@googlemail.com.