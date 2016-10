Bihn ist neuer Schützenkönig

wr. Lindlar. Das Traditions-Schützenfest der Schützenbruderschaft Schmitzhöhe war auch dieses Jahr ein Treff für Jung und Alt, auf dem Platz neben der St. Sebastianus-Kirche. Höhepunkt des Schützenfestes in Schmitzhöhe war allerdings die Krönung der neuen Majestäten, zum zweiten Mal im freilich geschmückten Pfarrsaal an der Kirche. Pfarrer Andreas Büthe verabschiedete und bedankte sich bei Prinzessin Svenja Höller und dem Schülerprinz Noah Braun für ihre Regentschaft und übergab die Ketten an die neuen Majestäten, Prinz Maximilian Bihn und Schülerprinz Efecan Karabacak.

Zuvor waren die neuen Regenten und das amtierende Kaiserpaar, Magrit und Jürgen Braun, von ihren Schützenbrüdern und befreundeten Schützen sowie dem Musikverein "Edelweiß" Offermannsheide, abgeholt und zum Pfarrsaal begleitet worden. Prinz Maximilian Bihn sicherte sich die Trophäe mit dem 53. Schuss. der rechte Flügel ging an Patrick Gollnick, der linke an Andre Boldt und die Krone gehört ebenfalls dem neuen Prinz, Maximilin Bihn. Der Wettbewerb des Schülerprinzen wurde mit dem Lichtgewehr ausgeschossen, Efecan Karabacak, erreichte 86 Ringe und hat damit die Ehre die Kette bis zum nächsten Schützenfest tragen zu dürfen.

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Heidulf Gumm, in Abwesenheit, geehrt, für 40-jährige Bernd Joseph Lendt ausgezeichnet und Dominik Höller wurde für 25-jährige Mitgliedschaft gedankt.